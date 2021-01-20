Flip Flop devresi nedir? Flip Flop devresi örnekleri

Flip flop devresi transistorün birisinin iletime geçmesi durumunda diğeri transistorün kesime gitmesi mantığına göre çalışmaktadır. Böylece çıkışlardan biri aktif olur iken diğeri aktif olmamaktadır.

Flip Flop Devresi Nedir?

Flip flop devresi girişlerine uygulanan sinyalle çıkışları iki şekilde kararlı olan, elektronik elemanlar olmaktadır. Devreye bir çalışma gerilimi uygulandığı zaman boyunca durumu ve buna bağlı olarak bir çıkışındaki değeri sürekli olarak koruyabilen multivibratörlere flip flop devresi denilmektedir. Yapısında lojik kapılar da bulundurmakta olan değişken giriş gerilimlerine karşılık olarak farklı çıkış değerlerine sahip elemanlardır.

Flip flop devrelerinin anlık değişimine tetiklenme denilmektedir. SET (1) ve de Reset (0) olmak üzere toplam iki kararlı duruma sahip olmaktadır. Bu devre elemanları iki kararlı durumdan birisinde de kalırlar. Bu sebep ile flip flop devreler depolama elemanı olarak kullanılmaktadırlar. Girişlerine uygulanmış sinyal değiştirilmediği süre boyunca çıkış durumunu korur ve 1 bitlik bilgiyi de saklayabilmektedirler.

Giriş sinyaline bakılırsa çıkış Lojik-0 ve ya Lojik-1 olabilir. Flip flop devreler, belleklerde kullanılmakta olan sayıcılarda, kaydedicilerde ve de ardışık devrelerde kullanılmaktadır. Ayrıca ardışık devrelerinde bir önceki çıkışı var olan girişler ile birlikte sonraki çıkışı da belirler. Bu devrelerin de bir bellek özelliği vardır. Flip flop devrelerin çıkış değerleri önceki çıkışa mutlak süret ile bağlıdır.

Flip Flop Devresi Nasıl Çalışır?

Devre kondansatörlerin dolup ters yönde voltaj vermesi ile normalde doyumda çalışmakta olan yani aktif olan NPN transistörlerin beyzine de ters voltaj vererek bu ledlerin GND ile bağlantılarını kesmesi ile oluşan devredir. Bu devredeki ledlerin yanıp sönmesinin süreleri kondansatörler le alakalıdır. Ardından daha yüksek olan Faradlı kondansatörler kullanırsanız genelde yanıp sönme zamanı uzamış olur. Transistörleri iletime sokacak olan bir gerilim olmadığı zaman LED'ler yanmaz. Buna ek olarak kondansatörler normalde boş olmaktadır.

Besleme ile birlikte kondansatörler çok fazla akım çekmektedir. İki kondansatörden birisi diğerinden daha da önce dolmuş olacaktır. Üzerinde bulunan gerilimle bağlanmış olduğu transistörü iletime geçirecektir. Baz akımından dolayı da kondansatörü boşaltmış olacaktır. Işık verme süresi dirençlere ve kondansatörlere bağlıdır. Sonrasında diğer kondansatör transistör ve de led üçlüsü bu olayları tekrarlar ve Flip Flop devreleri tamamlanmış olur.

Flip Flop Devresi Çeşitleri Nelerdir?

Flip flop devreleri başlıca 4 çeşittir. Bunlar:

RS flip-flop

T flip-flop

JK flip-flop

D flip-flop