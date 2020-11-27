Finansal Ekonometri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Finansal Ekonometri bölümünde okumayı düşünen öğrenci adaylarında ekonomiye, finansa ve bankacılığa ilgili duymak önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Finansal Ekonometri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Her geçen gün büyüme ve gelişme gösteren ekonomi ve finans dünyası, finans konusunda uzmanlığa sahip durumdaki insanlara çok daha fazla ihtiyaç duyar bir hale gelmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması ve bu alanda çalışmalarını yürütecek olan insanların eğitilerek sektöre kazandırmakla sorumlu olan yer ise Üniversitelerin Ekonometri Bölümü olmaktadır.

Finansal Ekonometri Bölümü Nedir?

Finansal Ekonometri bölümü, Finansal Ekonometri mühendislerinin eğitiminin sağlandığı bir lisans programıdır.

Finansal Ekonometri Bölümünün Amacı Nedir?

Finansal bölümün amacı, eğitim görecek olan öğrencilere; ekonomi ve finans gibi kavramları en iyi biçimde aktarmak ve öğrencilerin gelecekteki mesleki hayatlarında çalışacak oldukları kurumlarda ve bulunacakları sektöre önemli katkılar sunmalarını ve faydalı olmalarını sağlamaktır.

Finansal Ekonometri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Finansal Ekonometri bölümü mezunu kişiler; bünyelerinde çalışmakta oldukları kurumlardaki hesap yönetimi, kişisel para yönetimi, denetleme, uluslararası ekonomi ve finans işleri gibi çeşitli işlerin sorumluluğunu üstlenirler.

Finansal Ekonometri Kaç Yıllıktır?

Finansal Ekonometri bölümü 4 yıllık bir eğitim sürecine sahiptir. Bundan dolayı bu bölümden mezun olacak öğrencilerin 4 yıllık eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Finansal Ekonometri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Finansal Ekonometri bölümün tercih edecek olan öğrencilerde olması gereken en önemli özellikler; sıkı bir disiplinli, ekonomiye, finansa ve bankacılığa ilgi duymak, sorumluluk bilincine sahip olmak ve güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olmasıdır.

Finansal Ekonometri Öğretimi İngilizce midir?

Finansal Ekonometri öğretimi kimi okullarda Türkçe kimi okullarda ise İngilizce yapılabilmektedir.

Finansal Ekonometri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ekonometri bölümü TM 1 puan türünde öğrenci alımı gerçekleştiren 4 yıllık bir lisans programıdır.

Finansal Ekonometri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Finansal Ekonometri bölümünü tercih eden öğrencilerin 4 dönemlik eğitim hayatları süresinde ekonomi ve finans üzerine sorumlu oldukları birçok ders bulunmaktadır. Bu öğrencilerin sorumlu oldukları dersler ise şunlardan oluşmaktadır;

- İşletme Bilimi,

- Finansal Muhasebe,

- Finansal Veri Analizi,

- İşletme ve Ekonomi için Matematik,

- Ekonomiye Giriş,,

- Şirketler Muhasebesi,

- İstatistik,

- Borçlar Hukuku,

- Finansal Krizlerin Ekonomik Tarihi,

- Etkili İletişim Teknikleri,

- Finansal Tablolar Analizi,

- Muhasebe İlkeleri,

- Finansal Hizmetler Pazarlaması,

- İşletme Finansmanı,

- Sermaye Piyasası Kurulu,

Finansal Ekonometri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Finans Ekonometri Bölümü mezunlarının iş imkanları ve olanakları çok fazla çeşitliliğe sahip durumdadır. Buna göre mezun kişiler; kamu veya özel sektörde çalışma faaliyetlerinde bulunarak, uzmanlıklarını yerine getirebilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Finans Ekonometri Bölümü mezunlarının iş bulabileceği ve çalışma fırsatı bulabilecekleri birbirinden farklı pek çok sektör bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

- Özel bankalar

- Kamu bankaları

- Sigorta Şirketleri

- Sermaye Piyasası Kurulu

- Denetleme Şirketleri

- Şirketlerine Özel Danışmanlık görevlerinde çalışmalarını yürütebilirler.

Finansal Ekonometri Çalışma Alanları Nelerdir?

Ekonometri bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları arasında; üniversiteler, bankalar, araştırma kuruluşları, Maliye, TUİK, SPK, Hazine gibi çeşitliliğe sahip olan kurumlar yer almaktadır. Mezun kişilerin devlette memur olarak, yani uzman veya müfettiş olarak görev alabilmeleri için KPSS A sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Ekonometri bölümü okuyan kişiler daha çok sayısal dersler gördüklerinden dolayı KPSS A’da daha avantajlı bir konuma sahip durumdalardır.

Finansal Ekonometri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Finansal Ekonometri bölümü bulunan çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerden bazılarını listelemek gerekirse;

- Adnan Menderes Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Celal Bayar Üniversitesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi