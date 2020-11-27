Film Tasarımı Ve Yönetmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, genel olarak sinema sektörü içinde bulunabilme imkanı tanımaktadır. Genellikle sinema ve benzer sektörlere ilgisi olan, arka planda çalışmak isteyenlerin yöneldiği bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü adı üstünde tasarım ve yönetmenlik dahil arka plan işlerinin gerçekleştiği bir bölümdür. Oldukça popülaritesi artmakta olan ve öğrencilerin sıklıkla yönelim gösterdiği bu bölüm oldukça ilgi çekici ve eğlencelidir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Nedir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, genel olarak sinema ağırlıklı çalışma ortamı olan, kurmaca bir iş yapısı ve uygulama yoğunluklu bir eğitim planına sahiptir. Yapım, yönetmen, senaryo, kurgu, görüntü yönetmeni işlerine sahip olmak isteyen öğrencilere eğitimler verilerek mezun etmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Amacı Nedir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü amacı ise; Yapımcılık, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği ve kurgu işleri ile ilgilenen bireyleri eğitip sanat dünyasına yetenekli çalışanları kazandırmaktır.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümü bitiren kişiler dizi veya sinema sektöründe görev alabilmektedir. Mezunların iş bulma imkanı en iyi olan sektör olarak bilinmektedir. Ayrıca mezunlar yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği ya da asistanlığı, yapımcılık ve kurgu işlerini de yapabilmektedir. Sektör de kamera arkası birçok iş imkanı olduğundan bu alanlarda kolaylıkla iş bulunabilir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, 4 yıllık bir eğitime sahiptir ve lisans olarak eğitim vermektedir. 4 sene ise 8 yarıyıl derslerinden başarılı olmak anlamına gelmektedir. Bu derslerden başarılı olan herkes mezun olabilmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü okumak için, YKS sınavı ve aşamalarına girerek bu bölüme yetecek puanı almak ve daha sonra tercih yapılarak okumak için adım atılmak gerekmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Öğretimi İngilizce Midir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, üniversitelerin eğitim programlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı üniversite eğitimlerinde İngilizce öğretim sunulurken bazılarında ise farklılık görülmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, YKS sınavının birinci ve ikinci oturumunu başarılı bir puan ile tamamlayan öğrencileri kabul etmektedir. Temel ve alan yeterlilik sınavlarını bu bölüme yetecek puan ile geçenler ve tercih yapanlar bu bölümlerde okumaya hak kazanmaktadırlar. Bu bölümün puan türü ise sözel ağırlıklıdır.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Film tasarımı ve yönetmenliği okuyacak öğrencilerin göreceği bazı dersler;

* Yapım Tasarımı

* Kurgu Tasarımı

* Yönetim tasarımı

* Görüntü Tasarımı

* Yabancı Sinema Tarihi

* Türk Sinema Tarihi

* Senaryo Yazımına Giriş

* Dünya Sinema Tarihi

* Sinema Sosyolojisi

* Yönetmenliğe Giriş

* Sinema Dili

* Sinema Estetiği

* Film Uygulama

* Fotoğraf Ve Kamera Uygulama

* Film Tasarımına Giriş

* Filmde Oyuncu Yönetimi

* Sinema, Kültür Ve İdeoloji

* Filmde Üslup Ve Sahneleme

* Sinema Toplumbilim

* Film Dramaturjisi

* Film Yapım Ve Yönetim Teknikleri

* Türk Dili

* Yabancı Dil gibi derslerdir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümünün mezunları olanakları biraz da kendileri yaratmaktadır. İstedikleri film ya da dizi sektörlerinde kendilerini iş olanağı bulabilirler. Film sektörü ülkemizde ve diğer ülkelerde en çok iş imkanı bulunan bir sektör olduğundan oldukça sık bir şekilde talep görmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü çalışma alanları, sinema ve dizi sektörlerinde yönetmen, kurgu, yapımcı, yapımcı asistanlığı ve senarist olarak yer alabilmektedirler.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

* Marmara Üniversitesi

* Başkent Üniversitesi

* Yaşar Üniversitesi

* Dokuz Eylül Üniversitesi