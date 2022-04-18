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Ferraş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Ferraş Kelimesinin Anlamı

Ferraş Ne Demek, Ne Anlama Gelir Arapçada Ferraş Kelimesinin Anlamı

Başta Nefi, Nedim ve Şeyh Galip olmak üzere birçok Divan şairi tarafından kullanılan ferraş kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Ferş kökünden türetilen bu kelime, halı ve kilim gibi eşyaları yere seren kimse anlamına gelir. 13. yüzyıldan itibaren tasavvufun yayılması ile birlikte bu kelime terim anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Ferraş ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

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  Bu sözcükle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Temizlikçi

 2- Çuhadar 3- Hizmetçi 4- Perdedar 5- Odacı 

 Ferraş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Ferraş kelimesinin ilk anlamı, mescitlerde halı ve kilimleri silip süpüren kişi anlamına gelir. Manzum eserlerde ise ferraş sözcüğü, kötülüğü insanın kalbinden silen, yol gösterici ve rehber manasında kullanılmıştır. 

 Arapçada Ferraş Kelimesinin Anlamı 

 Arapçada ferş kelimesi, sermek ve yaymak anlamına gelir. Ferraş kelimesi ise, bir şeyi (örneğin bir halıyı ya da yatağı) yere seren demektir. Kelime Mevlevilerde terim anlamında kullanılmıştır. Tekke ve mescit gibi ibadethanelerin temizliğinden sorumlu kişilere ferraş denir. Bir kişinin tekkelerde ferraş olarak çalışabilmesi için diğer Mevleviler gibi, 1001 gün çile doldurması gerekirdi. 

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 Ferraş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Dedem, uzun yıllar boyunca bir Mevlevihanede ferraş olarak çalışmış.'' 

 Bu kelime gazel ve kaside türündeki eserlerde de sıklıkla kullanılır. 

 Örneğin: 

 ''Mim-i Ahmet'ten göründü kainat

 Arş-ı ferş-ü fevk-i taht-ı şeş cihat'' 

 Usuli

 

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