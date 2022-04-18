Ferraş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Ferraş Kelimesinin Anlamı

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Bu sözcükle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Temizlikçi

2- Çuhadar 3- Hizmetçi 4- Perdedar 5- Odacı

Ferraş Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ferraş kelimesinin ilk anlamı, mescitlerde halı ve kilimleri silip süpüren kişi anlamına gelir. Manzum eserlerde ise ferraş sözcüğü, kötülüğü insanın kalbinden silen, yol gösterici ve rehber manasında kullanılmıştır.

Arapçada Ferraş Kelimesinin Anlamı

Arapçada ferş kelimesi, sermek ve yaymak anlamına gelir. Ferraş kelimesi ise, bir şeyi (örneğin bir halıyı ya da yatağı) yere seren demektir. Kelime Mevlevilerde terim anlamında kullanılmıştır. Tekke ve mescit gibi ibadethanelerin temizliğinden sorumlu kişilere ferraş denir. Bir kişinin tekkelerde ferraş olarak çalışabilmesi için diğer Mevleviler gibi, 1001 gün çile doldurması gerekirdi.

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Ferraş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Dedem, uzun yıllar boyunca bir Mevlevihanede ferraş olarak çalışmış.''

Bu kelime gazel ve kaside türündeki eserlerde de sıklıkla kullanılır.

Örneğin:

''Mim-i Ahmet'ten göründü kainat

Arş-ı ferş-ü fevk-i taht-ı şeş cihat''

Usuli