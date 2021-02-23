Fenike Alfabesi Nedir, Kime Ait Ve Kaç Harften Oluşur? Fenike Alfabesi Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Fenike alfabesi, günümüzde çağdaş olarak bunan birçok dilinde meydana geldiği alfabe olarak bilinmektedir. Fenike alfabesinden önce kullanılan bütün alfabelerde resim kullanılmaktaydı. Fenike alfabesi ise sembollerden oluşmakta olan bir alfabe olarak bilinmektedir.

Fenike Alfabesi Nedir, Kime Ait ve Kaç Harften Oluşur?

Fenike alfabesi, milattan önce bir döneme ait olan ve Fenike dilini yazmak için kullanılan bir alfabe olarak bilinmektedir. Sağdan sola doğru okunan bir alfabe olma özelliğine sahiptir. Fenike alfabesinden önce kullanılmakta olan tüm alfabelerde resimler kullanılmaktaydı. Anlatılmak istenen her bir kelimeyi ifade edecek bir resim çizilirdi. Fenike alfabesi, kendi döneminde bulunan çivi yazılarından ve diğer resim yazılarından farklı bir alfabe olduğu bilinmektedir. Fenikelilere ait olan, Fenike alfabesi 22 harften oluşmaktadır.

Fenike Alfabesi Harfleri Yazılışı, Okunuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Fenike alfabesi, kendisinden sonra meydana gelen tüm alfabelerin kökeni niteliğinde olan bir alfabedir. Fenike alfabesinde 22 harf bulunmaktadır. Mısır ve Lübnan taraflarında Fenike alfabesinin kalıntılarına hala rastlamak mümkündür. Alfabede bulunan harfler semboller ile ifade edilmektedir. Ancak alfabede bulunan her harfin bir ismi bulunmaktadır.

l Alef harfi olarak anlamlandırılan sembol öküz anlamına gelmektedir. Latin alfabesinde Aa harfi olarak ifade edilebilir.

l Bet ismi şeklinde okunan harf sembolünün anlamı ise ev olarak bilinmektedir. Latin alfabesinde ki karşılığı Bb harfi olarak bilinmektedir.

l Gimel isminin harf anlamı ise bumerang olarak bilinmektedir. Latin alfabesinde iki harfe aynı anda denk gelmektedir. Cc harfi ve Gg harfi olarak söylenebilir.

l Dalet olarak ifade edilen harfin anlamı ise kapı olarak bilinmektedir. Latin alfabesinde ki karşılığı ise Dd olarak ifade edilebilir.

l He ismi verilen harf ise pencere manasına gelmektedir. Latin alfabesinde bulunan Ee harfine denk gelmektedir.

l Vav ismi ile bilinen harf ise kanca anlamını taşımaktadır. Latin alfabesinde bulunan beş harfe aynı anda denk gelmektedir. Bu harfler; Ff, Uu, Vv, Ww, Yy olarak sıralamak mümkündür.

l Zayin ismi ile ifade edilmekte olan harf, silah anlamına gelmektedir. Latin alfabesinde bulunan Zz harfine denk gelmektedir.

l Het ismi ile bilinmekte olan harf ise avlu ve duvar manalarına gelmektedir. Latin alfabesinde bulunan karşılığı ise Hh harfi olarak ifade edilebilir.

l Tet ismi ile bilinmekte olan harf ise tekerlek anlamına gelmektedir. Latin alfabesinde ise herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

l Yud ismi ile ifade edilen harf ise el manasına gelmektedir. Latin alfabesinde bu harfe denk gelmekte olan harfler ise Ii, Jj olarak söylenebilir.

l Kaph ise avuç çizgileri olarak bilinmekte olan bir harftir. Latin alfabesinde Kk harfine denk gelir.

l Lamed manasına gelen harf ise üvendire anlamındadır. Latin alfabesinde Ll harfine denk gelir.

l Mem ismi ile bilinen harf ise su anlamındadır. Latin alfabesinde Mm anlamındadır.

l Nun ismi olarak bilinen harf balık anlamındadır. Latin alfabesinde Nn harfidir.

l Sameh ismi ile bilinen harf sütun anlamındadır. Latin alfabesinde Xx harfi olarak söylenebilir.

l Ayın ismine denk gelen harf ise göz anlamına gelir. Latin harflerinde ise Oo harfi olarak bilinir.

l Pe ismi ile bilinen harf ağız anlamındadır. Latin alfabesinde Pp olarak bilinir.

l Tsade ismi ile bilinen harf bitki ve av anlamındadır.

l Qaf isimli harf, iğne deliği anlamındadır.

l Reş harfi ise baş manasındadır.

l Şin ismi ile bilinen harf, dişler anlamındadır.

l Tav isimli harf ise işaretleme anlamına gelir.