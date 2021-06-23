Fen ve Teknoloji Liseleri 15’inci yılını kutladı

“SADECE SINAVLARA ODAKLI ÇALIŞMIYORUZ”

Etkinlikte konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ şunları söyledi:

“Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liselerinin açılış sürecini Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’nin genç Cumhuriyetinin ilerlemesi için yaptığı seferberliklerine benzetiyorum. Bu süreçte en önemlisi de eğitim seferberliğiydi. Bu seferberlik bayrağını devralan da en önemli eğitim liderlerinden Enver Yücel’dir. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin de eğitimde çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu liseleri en büyük dönüştürücü güç olarak görüyorum.” Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise yaptığı konuşmada, "Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 15 yıllık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım, bu projenin başarılarla daha da büyüyeceğini ve bu projenin bir Türkiye projesi olarak her yıl daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Binlerce gencimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışıyoruz ve bu konuda katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi. Fen ve Teknoloji Liselerini açmak istediklerinde karşılarına birçok engelin çıktığını ifade eden BUEK Başkanı Enver Yücel ise “Uğraşlarımız sonucu sonunda liselerimiz için onay aldık. 15 yıldır da biz bu okullarımızda sınava öğrenci değil insan yetiştiriyoruz. Yani sosyal yönleriyle, sanatıyla, sporuyla özellikle de bilimsel çalışmalarıyla örnek, mükemmel öğrenciler yetiştiriyoruz. Dünyanın iyi yerlerindeki iyi okulları görme gayreti içindeyim. Nerede iyi bir şey varsa da onu okuluma, ülkeme getirmeye çalışıyorum. Bizim çocuklarımız dünya gençlerinin gerisinde kalmamalı. Hocalarımız sayesinde liselerimizde çok iyi işler çıkarttık. Bizler çok büyük bir aileyiz. Avrupa’nın en büyük eğitim kurumuyuz. Öğrencilerimiz bir şeyler üretecekler, icatlar yapacak, büyük şirketler kuracaklar. Biz her zaman onlarla iletişimde olacağız ve mezunlarımızdan kopmayacağız” dedi.