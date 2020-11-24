Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Felsefe öğretmenliği bölümü, okullarda ve eğitim kurumlarında çalışacak felsefe öğretmenlerini yetiştirir. Felsefe grubu öğretmenliği bölümüne gitmek için de bazı detaylara önem verilmelidir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Eğitim fakültelerine bağlı olan felsefe grubu öğretmenliği öğrencilere felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanında dersler verir. Bu bölümde eğitim alındığı takdirde felsefe alanında donanımlı kişiler yetişir. Bu şekilde eğitim alan öğrenciler mezun olduktan sonra felsefe grubu öğretmeni olarak göreve başlayabilirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Nedir?

Felsefe grubu öğretmenliği için felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık disiplinleri temeli oluşturulur. Bunun yanı sıra felsefe grubu öğretmenleri bu alanlarda okullarda ve eğitim kurumlarında öğrencilere ders verebilirler. Ders notları ve program hazırlayan felsefe grubu öğretmenleri gerektiğinde öğrencilerin gelişimini de takip ederler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümü bu alanda uzman öğretmenler yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde mantık, sosyoloji, felsefe gibi dersler anlatılarak bu derslerin temeli verilir. Aynı zamanda güncel literatüre göre mesleki anlamdaki gelişmeler de bölümde anlatılır. Öğretmenliğin temellerinin anlatıldığı felsefe grubu öğretmenliği bölümünde felsefenin de temelleri anlatılır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler çeşitli eğitim kurumlarında ve okullarda görev yapabilirler. Bunun yanı sıra felsefe grubu öğretmenliğinden mezun olan kişiler akademik alanda kariyerlerine devam edebilecekleri gibi özel dersler de verebilirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlıdır. Aynı zamanda bu bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilir. Felsefe grubu öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler dört yılın ardından "Felsefe Grubu Öğretmeni" unvanı ile mezun olurlar.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümünde okumak isteyen kişilerin araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahip olmaları gerekir. Bunun yanı sıra felsefeye merakı olan ve öğrenmeye açık kişilerin bu mesleği tercih etmeleri gerekir. Felsefe grubu öğretmenliği okumak isteyen kişiler üniversite sınavından yeterli puanı almalılar.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Öğretimi İngilizce Midir?

Türkiye genelinde bulunan üniversitelerde felsefe grubu öğretmenliği öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Günümüzde üç ayrı üniversitede felsefe grubu öğretmenliği vardır. Bu bölümde İngilizce dersi görülse de öğretim dili Türkçedir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı olan felsefe grubu öğretmenliği bölümünü kazanmak için Türkçe ve Matematik dersleri ile ilgili soru çözmek gerekir. Bu kapsamda iyi bir puan alındığı takdirde felsefe grubu öğretmenliğinde eğitim görülebilir.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümü 8 yarıyıllık dönemde eğitim bilimine giriş, sosyolojiye giriş ve gelişim psikolojisi gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda düşünme eğitimi, ölçme ve değerlendirme, kurumlar sosyolojisi, klasik mantık ve çocuk için felsefe gibi dersler de bölüm müfredatında yer almaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Felsefe grubu öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler için oldukça geniş kapsamlı iş olanakları bulunabilir. Bu bölümün mezunları kendi alanlarında öğretmenlik yaparlar. Felsefe öğretmeni olarak işe başlayan mezunlar pek çok farklı kurumda görev yapabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Felsefe grubu öğretmenleri bölümlerinden mezun olmalarının ardından devlet okullarında ve ya özel okullarda çalışabilirler. Devlet okulunda öğretmenlik yapabilmek için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girilmesi gerekir. Bu sınavda yeterli puan alındıktan sonra devlet okuluna atama olabilir. Ayrıca eğitim kurumlarında ve kurslarda da işe başlayabilirler.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Felsefe grubu öğretmenlerinin çalışma alanları genellikle eğitim kurumlarıdır. Kendi alanlarında öğretmenlik yapan mezunlar aynı zamanda akademik kariyer imkanlarından da yararlanabilirler. Bunun yanı sıra felsefe grubu öğretmenleri kurs ve eğitim kurumlarında çalışırlar.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinde dört yıllık eğitim veren felsefe grubu öğretmenliği bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitelerden birinde eğitim görülmektedir.