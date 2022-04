Feel 2. Ve 3. Hali Nedir? Feel Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Türkçe'de ki karşılığı “hissetmek” olan feel kelimesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca konuşurken ve yazarken de kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle fiilin farklı zaman formları ile değişimini iyi bilmek gerekmektedir.

Feel Fiili İkinci Hali

Pat simple tense yani geçmiş söz konusu ise feel fiilinin ikinci hali karşımıza çıkar. Feel fiilinin ikinci hali ise “felt” şeklindedir. Düzensiz fiillerden biridir. Bunun için ikinci halinde tamamen değişir. Böylelikle kelime “felt” haline gelir. Bir olumlu cümle içerisinde fiil felt halini alır. Olumsuz cümlede ise feel didn’t olarak kullanılır. Soru cümlesinde kullanımı did / özne sıralamasının ardından feel olarak kullanılır.

Feel İkinci Hali İle Örnekler

​​​​​​I felt a great fear that day

I felt the earthquake so hard

Feel Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali de ikinci gibi “felt” şeklinde yazılır. Felt hali present perfect tense ve past perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Present perfect tense ile kullanım have + has ya da felt + felt şeklindedir.

Past perfect tense ile kullanımında bu kez özne fark etmez. Bu şekilde had + felt şeklini alır.

Feel Üçüncü Hali İle Örnekler

did you feel the earthquake?

didn't you feel anything for me?