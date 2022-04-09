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Fed ne demek ve açılımı nedir? Fed neyin kısaltması

Fed ne demek ve açılımı nedir Fed neyin kısaltması

Fed dilimizde en fazla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle ekonomide oldukça fazla kullanılan ve anlamının önem taşıdığı kelimeler arasındadır. Bu bakımdan Fed açılımını araştırabilir ve buna göre cümle içerisinde doğru anlamlarda kullanabilirsiniz. Sizin için Fed ne demek ve açılımı nedir? Fed neyin kısaltması araştırdık ve detaylı bir şekilde derledik.

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FED dilimizde İngilizceden gelmiş bir kelimedir. İngilizce Federal Reserve olarak bilinen FED Türkçede Merkez Bankaları Sistemi olarak bilinmektedir. FED 23 Aralık 1913 senesinde ABD'de kurulmuş olan bir merkez bankasıdır. 

 FED Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 FED İngilizce bir kelimedir ve Fed açılımı Federal Reserve olarak bilinmektedir. Dilimize İngilizceden gelen Fed kısaltmasının Türkçe anlamı ise Merkez Bankaları Sistemi'dir. Fed 1913 senesinde ABD'de kurulan bir merkez bankasıdır. Ekonomiye ilgi duyan birçok kişi Fed açılımını merak etmekte ve anlamını araştırmaktadır. 

 Fed tüm kararlarıyla tüm Dünyanın ekonomisini etkilemesi sebebiyle dünyada da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. FED Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankasıdır ve kararlarıyla tüm dünyadaki piyasaları etkilemektedir. Fed açılımının ve anlamının bilinmesi dilimizin doğru konuşulması ve kelimelerin cümle içerisinde doğru anlamlarda kullanılmasını sağlamaktadır. 

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 FED Neyin Kısaltması? 

 FED Federal Reserve kısaltması olarak kullanılır. Federal Reserve kelimesinin Türkçe anlam ise Merkez Bankaları Sistemi'dir. Dilimizde Fed Merkez Bankaları Sistemi'nin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle FED açılımının bilinmesi ve doğru anlamda kullanılması gerekir.

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