Fazıl Say’ın müzikleriyle hazırlanan kitaplar 100 bin çocuğa gönderilecek

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap edindirmek amacıyla 5 yıldır sürdürdüğü ve bugüne kadar 12 bin çocuğa ulaşan “Okuyan Bir Gelecek” projesini dijital platforma taşıyor. Proje kapsamından 3-7 yaş arası çocuklar için seçilen kitapların müzik direktörlüğünü Fazıl Say üstlenirken, seslendirmeleri Cem Yılmaz, Genco Erkal, Yekta Kopan, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Songül Öden gibi sanatçılar tarafından yapıldı.

EN BÜYÜK EKSİK KİTAP OKUMAK

Besteci ve müzisyen Fazıl Say proje ile ilgili olarak “Türk çocuklarını kitapla buluşturan, özellikle de imkanı olmayan ailelere bu olanağı sunan bir projede olmak benim için bir görevdir, onurdur. Projeyi bana söylediklerinde, okumaları kimler yapabilir diye konuşurken dostlarımı aradım ve bir günde listeye oluşturduk. Her şey yolunda gitti. 23 Nisan öncesinde projenin ortaya çıkması anlamlı olacak. 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Umarım bu sayı artar. Toplumumuzda eğitim açısından en büyük eksiğimiz kitap okumak” dedi.

BİNLERCE ÇOCUĞUN EVİNE İLK KEZ KİTAP GİRECEK

AÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay ise, proje ile ilgili düşüncelerini şöyle anlattı:

“En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Vakıf olarak erken çocuklukta temellerin sağlam atılması için çalışıyoruz. Dil gelişimi gibi temel yetkinlerin geliştirilmesi amacıyla 5 yıl önce Okuyan Bir Gelecek demiştik. Şimdi dijital platforma taşıyoruz. Bu sayede binlerce çocuğun evine ilk kez kitap girecek. Bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”



İKİ AŞAMALI PROJE

Okuyan Bir Gelecek projesinin www.okuyanbirgelecek.org dijital platformu iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle uzmanlar tarafından seçilen kitaplar, sanatçıların sesinden çocuklara ulaşıyor. Kitaplar hem sesli dinlenip hem de ekrana da yansıtılıyor. Ayrıca uzmanlar tarafından ebeveynlere yönelik hazırlanan etkinlikler de mevcut. Ebeveynlerin nasıl kitap okuması gerektiği, mimikleri nasıl kullanması gerektiği gibi konularda hazırlanmış örnek videolar ve yarıca 3-7 yaş arası için örnek kitaplar yer alıyor.

Projenin ikinci aşamasında ise ihtiyaç sahipleriyle bağışçılar buluşturuluyor. Site içindeki kitaplar tek tek satın alınabiliyor ya da ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere içinde kitaplar, resim defteri boya gibi etkinlik araçlarının da dahil olduğu setler seçilebiliyor. Diğer bir seçenekte SMS ile bağış yapmak.



EŞİTSİZLİK ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Bilimsel araştırmalar yüksek sosyoekonomik düzeyden ailelerde yetişen çocukların 4 yaşına geldiklerinde 45 milyon kelime duyduklarını, oysa düşük sosyoekonomik seviyede yetişen çocukların sadece 13 milyon kelime duyduklarını gösteriyor. Türkiye’nin 2018 PISA sonuçlarına göre, sosyoekonomik olarak en üst yüzde 25’lik dilimde yer alan öğrencilerin ortalama okuma puanı 513 iken en alt yüzde 25’lik dilimdekilerin 437. Aradaki fark büyük oranda erken çocukluk döneminden başlayan bu eşitsizlikten kaynaklanıyor.

Aradaki 32 milyon kelimelik farkı kapatabilmek için çocukları küçük yaşlardan itibaren kitaplar aracılığıyla yeni kelimeler ve kavramlarla tanıştırmak büyük önem taşıdığını belirten AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı projeyle ilgili şunları söyledi:

“Kitap okuma ile ilgili bilimsel araştırmaların önemli bulgularına rağmen, ülkemize baktığımızda maalesef 5-6 yaş çocuklarının yüzde 71’inin evinde 3’ten az çocuk kitabı ya da resimli kitap bulunuyor. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi maalesef bu eşitsizlikleri daha da derinleştirme riskine sahip. Salgın öncesinde de birçok araştırma, gelir ve eğitim düzeyi azaldıkça ebeveynlerin çocuklarını desteklemeye yönelik bilgi ve becerileri ile ev ortamındaki öğrenme materyallerinin miktarının azaldığını bizlere söylüyordu. Ancak salgın nedeniyle okul ve mahalle ortamında sunulan imkanlardan mahrum kalan çocuklar, ev ortamında olan kaynaklarla sınırlı kaldı. Salgın bu nedenle hane ortamlarını destekleme konusunda bize yön verdi ve cesaretlendirdi. Okuyan Bir Gelecek platformunu ile erken yaşlarda olumsuz şartlarda yaşayan çocukların daha avantajlı olan akranlarından geri kalmasını önlemeye çalışıyoruz. Bunu iki şekilde yapıyoruz: Birincisi, platformda okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni kelimeler öğreniyor; her kitaba özel hazırladığımız oyun ve etkinlik önerileriyle ebeveyn çocuk etkileşimi de artıyor. İkincisi, proje kapsamında hazırlanan kitler bağışçıların destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Herkesin bütçesi ve imkanları doğrultusunda katkıda bulunabileceği bir seçenek var”