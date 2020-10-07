Fareler Ve İnsanlar kitabını kim yazmıştır? Fareler Ve İnsanlar kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Fareler ve İnsanlar ilk defa 1937 yılında yayınlanmış oldukça eski bir kitaptır. Dünyaca ünlü olan bu kitap toplam 107 sayfadır. Fareler ve İnsanlar kitabının yazarı da Nobel Edebiyat ödülü almış bir yazardır. Fareler ve İnsanlar dünya tarihinde Of Mice And Men olarak adlandırılmaktadır. Bir dönem ise Amerika Birleşik Devletleri'nde orta öğretime giden öğrenciler için bu kitap zorunlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda bu kitap aynı ülkede birçok kez de dilinden ötürü sansüre de maruz kalmıştır. 21. yüzyıla gelindiğinde Fareler ve İnsanlar kitabı en fazla sorgulanan kitaplar arasına girmiştir.

Fareler ve İnsanlar Kitabı Konusu ve Anafikri

George Milton ve Lennie Small'un Kaliforniya'da yaşadıkları büyük bunalımları anlatan kitaptır. Kitabın ana fikri ise insanın insan olma çabası ve evrende var olma çabasını anlatır.

Fareler ve İnsanlar Kitabını Kim Yazmıştır?

Fareler ve İnsanlar kitabının yazarı aynı zamanda Nobel Edebiyat ödülü sahibi Amerikalı yazar John Steinbeck'tir.

Fareler ve İnsanlar Özet

George Milton ve Lennia Small Kaliforniya'nın Salinas Vadisi'nde bir çiftlikte iş bulmaya karar verirler. Bu çiftlik ise Soledad'a yakın bir lokasyonda bulunmaktadır. Çiftlikte işe başlayan bu iki arkadaş para biriktirmek için çalışmaya başlarlar. Buradan elde ettikleri gelir ile birlikte kendilerine ait bir toprak parçası edinmek istemektedirler. Bu istek ise ikisinin yaşam boyunca bir ortak hayalidir. Lennie'nin yumuşak şeylere dokunma takıntısı bulunmaktadır. Daha önce bu ikili çalıştığı başka bir çiftlikte, Lennie'nin bu takıntısından dolayı kovulmuşlardı. Lennie genç bir kadının elbisesini ellemiş ve bundan dolayı sapık tecavüzcü damgası yemişti.

Çalışmış oldukları bu çiftlikte her şey yolunda gidiyordu. Hayallerine her geçen gün bir adım daha fazla yaklaşmaktaydılar. Aynı çiftlikte çalışan Candy ise yaşlıdır ve bir elini bu çiftlikte çalışırken kaybetmiştir. Candy bu iki hayali olan arkadaşa paralarını birleştirmeyi teklif etmiştir. Ancak bu hayal Lennie'nin yumuşak şeylere dokunma takıntısından dolayı suya düşer.

Lennie Curley'in karısının saçını okşamaya çalışırken yanlışlıkla kadını suya düşürür. Bunun sonucunda ise Curley Lennie'yi linç ettirmek için bir grup oluşturur. George'da arkadaşının bir intikam ateşine kurban gitmesini istememektedir. Arkadaşı Lennie'yi diğer gruptan önce bulur ve ona hayalini anlatır. Lenniye'yi sakinleştiren George Milton ardından arkadaşının kafasına dayadığı silahı ateşleyerek onu öldürür. Böylece arkadaşının bir intikam duygusu yüzünden ölmesini görmek istemez. Onu kendi elleri ile istemeden de olsa öldürür.

Fareler ve İnsanlar Karakterleri

- George Milton

- lennie Small

- Candy

- Candy'nin köpeği

- Curley

- Curley'in genç karısı

- Slim

- Crooks

- Carlson

- Whit

- Patron

- Clara