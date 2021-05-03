Fare Ne Yer? Fareler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Azınlıkta olsa da evinde fare ve fare cinslerini besleyen kişiler bulunur. En büyük sorunsa fare arkadaşların neyle, nasıl beslenmesi gerektiğidir.

Fare Ne Yer?

Farelerde hayatta kalma içgüdüsü oldukça gelişmiştir. Bu nedenle hemen hemen her şeyi yiyerek yaşama tutunurlar. Kendi habitatlarında yeterli besin bulunamadığı zaman ise insanlarınkine gelirler. Fareleri beslemekse oldukça kolaydır çünkü ayırt ettikleri yemek sayısı azdır.

Fareler hemen hemen yedikleri her şeyi severler. Bunların başında meyveler ve meyve tohumları, yeşil bitkiler, kökler bulunur. Ayrıca etçil olan fareler böcekleri, yiyebildikleri taze etleri tüketirler. Dişleri güçlü ve keskin olduğu için yemek yerken zorlanmazlar.

Fareler tahılları, sebzeleri ve etleri yediği gibi çok aç kaldıkları durumlarda eşyaları yiyebilirler. Hatta zaman zaman ağızlarında bulunan uyuşturucu sıvı sayesinde insanları ısırabilirler. Ancak fare ısırması, tükürüklerinde bulunan maddeler nedeniyle acı hissettirmez.



Fareler Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Fareler çoğu zaman kemirerek beslenmeyi tercih ederler. Bu nedenle acıktıkları her an buldukları yiyecekleri ve eşyaları kemirmeye başlarlar. Yağlı yiyeceklerin tatlarını daha çok beğendikleri için kafes hayvanlarıyla da beslenirler.

Farelerin en sevdiği besinler arasında kaşar peyniri ve çikolata ilk sırada yer alır. Ancak tahıllar, sebzeler ve etler de onlar için vazgeçilmezdir. Kokusunu beğenmedikleri yiyecekleri çok aç değillerse yemek istemezler. Bu nedenle peynir türleri yağlı ve kokulu olduğu için onlara daha cazip gelir.



Fareler sık sık acıkan, bu nedenle çok yemek yiyen hayvan cinsleri arasındadır. Ağırlıklarının yarısına yakın miktarda yemek yiyebilirler. Bu nedenle besleme yaparken porsiyonları doğru belirlemek gerekir. Yavru fare bile olsalar iştahları kapanmadığı sürece her şeyi yemek isterler.

Fareler fındık ve fıstık gibi kuru kabuklu yiyecekleri de tüketirler. Ancak kabukların kırılıp verilmesi onlara yardımcı olur. Çeneleri hızlı çalıştığı için yemek yerken fazla vakit kaybetmezler. Genel olarak yaşam alanlarında bulunan yiyeceklerin tamamını tüketebilirler.