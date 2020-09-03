Fantastik Ne Demek? Fantastik Nedir? Fantastik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Fantastik kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Ancak çok uzun dönemde Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan önemli kelimelerden biridir. Her ne kadar gündelik yaşamdan değişik yerlerde kullanılsa bile, aslında daha çok kitaplar ve film ile diziler için öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin belli bir anlamı bulunmaktadır.

Fantastik Ne Demek?

TDK açısından ele alındığı zaman fantastik kelimesinin Türkçe karşılığı, ‘Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan ve hayali’ şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle

Pek çok insan günümüzde fantastik filmler ve diziler izlerken, aynı zamanda fantastik kitaplar okuyor. Kültürel açıdan sadece bunlar değil, aynı zamanda fantastik müzikler de oldukça fazla ilgi görmektedir.

Bu tanımlamalar kişinin hayal dünyası üzerinden ele alınarak dile getirilmektedir. Örneğin orta dünya ya da ejderhalar ve gerçekte olmayan pek çok unsur fantastik literatürünü içine girmektedir.

Fransızca açısından kökenine inildiğinde, ‘XVIII Yüzyıldan başlayarak Fransa'da gelişen edebi bir tür’ biçiminde fantastik kelimesi tanımlanmaktadır. Bu yüzden sanatsal açıdan oldukça önemli bir kelimedir.