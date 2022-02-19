Fanila nedir, ne işe yarar? Fanila ile atlet arasındaki fark nedir?

Haberin Devamı

Fanila, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Fanila, hem sosyal hayatta hem de gündelik hayatta kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

Fanila Nedir?

Fanila kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, İtalyancadan dilimize geçmiştir. Fanila kelimesi, bir tür pamuk ipliğinden örülmüş olan iç çamaşırıdır. TDK’ya göre fanila kelimesi ise şu şekildedir;

Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş olan ten üzerine giyilen bir iç çamaşırıdır.

Yumuşak yünden dokunmuş ya da örülmüş olan hafif ve gevşek kumaş türüdür.

Fanila Ne İşe Yarar?

Fanila kelimesi, dilimizde günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Fanila, soğuk kış şartlarında vücudun ısısını vücutta tutmaya yardımcı olur. Pamuklu ürünler vücut ısısının % 100'e yakın bir kısmını dışarıya verirken termal giysiler ise, özel teknolojileri sayesinde ısının yaklaşık olarak yüzde 80'ini vücutta tutar. Termal ürünler, ise teri hızlı bir şekilde dışarı atar, çok hızlı bir şekilde kurur. Bu sayede de sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

Haberin Devamı

Fanila kelimesi, İtalyancadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelime, halk arasında bazı yazım yanlışlarına da maruz kalabiliyor. Doğru yazılışı fanila olmasına rağmen, halk ağzında fanile ya da fanle şeklinde de biliniyor.

Fanila ile Atlet Arasındaki Fark Nedir?

Fanila kelimesi genellikle atlet kelimesinin yerine de kullanılır. Fanila, iç giyimde kullanılan bir üst giyin ürünüdür. Kış aylarında soğuklardan yazın da aşırı terlemeden kaçınmak için sıkça kullanılır. Eğer, fanilanın atletten farkı ise, fanila yarım kollu bir iç giyim ürünüdür. Atlet ise, askılı bir modeldir. Fanila, genellikle ince pamuk ipliğinden dokunur ve ten üzerine giyilir. Yaz aylarında terletmez, kış aylarında da üşümeyi önler. Bu nedenle de çok sık tercih edilir ve giyilir.