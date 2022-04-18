Fakr Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tasavvufta Fakr Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Fakir kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yoksul

2- Abalı 3- Züğürt 4- Beş Parasız 5- Gariban 6- Biçare 7- Ezgin

Fakr Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Geçimini sağlamakta güçlük çeken ve maddi açıdan başkalarına muhtaç olan kişilere fakir denir. Kelime, halk arasında fakir fukara şeklinde ikileme olarak kullanılır.

Fakir kelimesi mecazen, kendi iradesiyle hareket edemeyen, güçsüz ve aciz manasına gelir.

Tasavvufta Fakr kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Tasavvufta fakr kelimesi, kulun Allah'a muhtaç olduğunu bilmesi anlamına gelir. Muhammed Suresinin 38. ayetinde Allah'ın gani (zengin), kulların ise fakir olduğu bildirilir. Bu nedenle 11. yüzyıldan itibaren mutasavvıflar, kendilerine fakir anlamına gelen ''derviş'' ismini seçmiştir.

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Dervişler ''bir lokma bir hırka'' felsefesine göre hareket etmişler, dünya nimetlerine sırt çevirip fakir bir yaşam sürmüşlerdir.

Fakir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Münevver Hanım, kazandığı paranın çoğunu fakir insanlara yardım etmek için kullanan, hayırsever biridir.

2- Fakir bir ailede büyüyenler yokluğunu ne olduğunu çok iyi bilirler.