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Fakr Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tasavvufta Fakr Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Fakr Ne Demek, Ne Anlama Gelir Tasavvufta Fakr Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçen fakir kelimesinin ilk anlamı muhtaçtır. Çoğulu ''fukara'' şeklinde yazılan fakir, çaresiz, zavallı ve düşkün manasında da kullanılır. Bu kelime birçok tamlamada ve birleşik isimde de yer alır. Örneğin Fakr-u Zaruret, büyük yoksulluk ve muhtaçlık manasına gelir. Fakr ne demek? Tasavvufta fakr kavramı ne anlama gelir detayları ile derledik.

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  Fakir kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yoksul

 2- Abalı 3- Züğürt 4- Beş Parasız 5- Gariban 6- Biçare 7- Ezgin 

 Fakr Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Geçimini sağlamakta güçlük çeken ve maddi açıdan başkalarına muhtaç olan kişilere fakir denir. Kelime, halk arasında fakir fukara şeklinde ikileme olarak kullanılır. 

 Fakir kelimesi mecazen, kendi iradesiyle hareket edemeyen, güçsüz ve aciz manasına gelir. 

 Tasavvufta Fakr kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Tasavvufta fakr kelimesi, kulun Allah'a muhtaç olduğunu bilmesi anlamına gelir. Muhammed Suresinin 38. ayetinde Allah'ın gani (zengin), kulların ise fakir olduğu bildirilir. Bu nedenle 11. yüzyıldan itibaren mutasavvıflar, kendilerine fakir anlamına gelen ''derviş'' ismini seçmiştir. 

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 Dervişler ''bir lokma bir hırka'' felsefesine göre hareket etmişler, dünya nimetlerine sırt çevirip fakir bir yaşam sürmüşlerdir. 

 Fakir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Münevver Hanım, kazandığı paranın çoğunu fakir insanlara yardım etmek için kullanan, hayırsever biridir.

  2- Fakir bir ailede büyüyenler yokluğunu ne olduğunu çok iyi bilirler.

 

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