Fabl nasıl yazılır? Fabl kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dilimize Fransızcadan geçmiş olan birçok kelime hem edebiyatta hem de tiyatro ve sinema gibi diğer sanat dallarında sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri ve yazılışları şu şekildedir: 1- Diyalog 2- Monolog 3- Romans 4- Tirat 5- Anekdot 6- Dadaizm 7- Replik 8- Revü

Fabl Nasıl Yazılır?

Fransızca kökenli bir sözcük olan fabl, çocuklar için yazılan manzum eserlerdir. Orijinal dilinde ''fable'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı masaldır. Fablların masallardan en önemli farkı daha kısa olması ve içeriğinde sadece hayvanların yer almasıdır.

Bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

FABL

Fabl Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK'ya göre fabl kelimesinin yazılışı aşağıdaki gibidir:

FABL - Doğru

FABIL - Yanlış

Fabl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Bremen Mızıkçıları tekrar tekrar okumaktan hiç sıkılmadığım, en sevdiğim fablların başında geliyor. (Doğru Kullanım)

2- Fabıllarda sadece çocukların değil yetişkinlerin de çıkarması gereken birçok ders var. (Yanlış Kullanım)