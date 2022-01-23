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Fabl nasıl yazılır? Fabl kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Fabl nasıl yazılır Fabl kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan fabl kelimesi, 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Masallarla benzer özellikler taşıyan fabl, Avrupa edebiyatındaki en eski yazın türlerinden biridir. Masallar gibi fabllar da çocuklara ders vermek için kaleme alınır. Türkiye'de de birçok örneği bulunan fablların kahramanlarını ise hayvanlar oluşturur. İntak ve teşhis sanatının kullanıldığı bu eserlerde hayvanlara, insanlar gibi düşünüp konuşabilir. Fabl nasıl yazılır? Ffabl kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Dilimize Fransızcadan geçmiş olan birçok kelime hem edebiyatta hem de tiyatro ve sinema gibi diğer sanat dallarında sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri ve yazılışları şu şekildedir: 1- Diyalog 2- Monolog 3- Romans 4- Tirat 5- Anekdot 6- Dadaizm 7- Replik 8- Revü

 Fabl Nasıl Yazılır? 

 Fransızca kökenli bir sözcük olan fabl, çocuklar için yazılan manzum eserlerdir. Orijinal dilinde ''fable'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı masaldır. Fablların masallardan en önemli farkı daha kısa olması ve içeriğinde sadece hayvanların yer almasıdır.

 Bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 FABL

 Fabl Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 TDK'ya göre fabl kelimesinin yazılışı aşağıdaki gibidir:

 FABL - Doğru

 FABIL - Yanlış

 Fabl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Bremen Mızıkçıları tekrar tekrar okumaktan hiç sıkılmadığım, en sevdiğim fablların başında geliyor. (Doğru Kullanım)

 2- Fabıllarda sadece çocukların değil yetişkinlerin de çıkarması gereken birçok ders var. (Yanlış Kullanım)

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