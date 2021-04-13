F Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
E harfinden sonra gelen F, alfabenin 7. harfidir. ''Fe'' şeklinde okunan harf periyodik cetvelde Flor elementinin simgesidir. F harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
Ülkemizde yer alan 81 ilden hiçbirinin baş harfi F değildir. Bununla birlikte dünya üzerinde F ile başlayan 10 ülke bulunmaktadır.
F Harfi ile Başlayan Hayvan
Fare
Fil
Fok
Flamingo
Fener Balığı
F Harfi ile Başlayan Şehir
Türkiye'de F ile başlayan hiçbir şehir bulunmamaktadır.
F Harfi ile Başlayan Ülke
Filipinler.
Finlandiya.
Falkland Adaları
Faroe Adaları
Fas.
Fiji Adaları Cumhuriyeti.
Fildişi Sahilleri.
Fransa.
Filistin
Fransız Guyanası
F Harfi ile Başlayan İsim
F harfi ile başlayan erkek isimleri
Fikret
Fuat
Fatih
Ferdi
Ferit
Ferhat
Feyyaz
F harfi ile başlayan kadın isimleri
Feyza
Feraye
Ferzan
Figen
Fadime
Filiz
Funda
Feriha
Fulya
Ferda
Füsun
Feride
Fatma
Fahriye
Fatmagül
Fazilet
Fatoş
Firdevs
Firuze
F harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Fritöz
Falçata
Faraş
Fermuar
Fan ısıtıcı
Fiş
Fırça
Fular
Fötr Şapka
Fener
Fiskos
F Harfi ile Başlayan Bitki
Fesleğen
Fasulye
Fındık
F Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Funda Çiçeği
Flamingo Çiçeği
Fırça Çalısı
Frezya
F Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri
Frambuaz
Feijoa
F Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Fare Kuşu
F Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Filiz Akın
Fatma Karanfil
Fikret Kuşkan
Füsun Eral
Füsun Demirel
Fikret Hakan
Fatih Akın
Fatih Artman
Fatma Girik
Feyyaz Duman
Feyyaz Yiğit
Fatmagül Faki
Fatma Belgen
Fatma Toptaş
Fikret Portakal
Funda Eryiğit
Funda Bostanlık
Funda İlhan
Filiz Toprak
Filiz Taçbaş
Ferda Ferdağ
Figen Evren