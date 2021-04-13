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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriF Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:02 | Son Güncelleme:

F Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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F Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

E harfinden sonra gelen F, alfabenin 7. harfidir. ''Fe'' şeklinde okunan harf periyodik cetvelde Flor elementinin simgesidir. F harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Ülkemizde yer alan 81 ilden hiçbirinin baş harfi F değildir. Bununla birlikte dünya üzerinde F ile başlayan 10 ülke bulunmaktadır.

 F Harfi ile Başlayan Hayvan

 Fare

 Fil

 Fok

 Flamingo

 Fener Balığı

 F Harfi ile Başlayan Şehir

 Türkiye'de F ile başlayan hiçbir şehir bulunmamaktadır.

 F Harfi ile Başlayan Ülke

 Filipinler.

 Finlandiya.

 Falkland Adaları

 Faroe Adaları

 Fas.

 Fiji Adaları Cumhuriyeti.

 Fildişi Sahilleri.

 Fransa.

 Filistin

 Fransız Guyanası

 F Harfi ile Başlayan İsim

 F harfi ile başlayan erkek isimleri

 Fikret

 Fuat

 Fatih

 Ferdi

 Ferit

 Ferhat

 Feyyaz

 F harfi ile başlayan kadın isimleri

 Feyza

 Feraye

 Ferzan

 Figen

 Fadime

 Filiz

 Funda

 Feriha

 Fulya

 Ferda

 Füsun

 Feride

 Fatma

 Fahriye

 Fatmagül

 Fazilet

 Fatoş

 Firdevs

 Firuze

 

 F harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Fritöz

 Falçata

 Faraş

 Fermuar

 Fan ısıtıcı

 Fiş

 Fırça

 Fular

 Fötr Şapka

 Fener

 Fiskos

 F Harfi ile Başlayan Bitki

 Fesleğen

 Fasulye

 Fındık

 F Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Funda Çiçeği

 Flamingo Çiçeği

 Fırça Çalısı

 Frezya

 F Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

 Frambuaz

 Feijoa

 F Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Fare Kuşu

 F Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Filiz Akın

 Fatma Karanfil

 Fikret Kuşkan

 Füsun Eral

 Füsun Demirel

 Fikret Hakan

 Fatih Akın

 Fatih Artman

 Fatma Girik

 Feyyaz Duman

 Feyyaz Yiğit

 Fatmagül Faki

 Fatma Belgen

 Fatma Toptaş

 Fikret Portakal

 Funda Eryiğit

 Funda Bostanlık

 Funda İlhan

 Filiz Toprak

 Filiz Taçbaş

 Ferda Ferdağ

 Figen Evren

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