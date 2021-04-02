Evvel Zaman İçinde Kalbur Saman İçinde deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Masalların girişinde söylenen deyim şu şekilde devam eder: Pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.

Evvel Zaman İçinde Kalbur Saman İçinde Ne Demek?

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, ''günümüzden çok önce'' ve ''yıllar yıllar önce'' anlamına gelir. Sözlü edebiyatın içinde yer alan bu kalıplaşmış söz dizisi, sadece masalların başında okunur.

Evvel Zaman İçinde Kalbur Saman İçinde Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre bu deyim, belirsiz ve tam olarak bilinmesi mümkün olmayan zaman demektir. Tabirin içerisinde yer alan tüm kelimeler gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.

Evvel Zaman İçinde Kalbur Saman İçinde Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir köyde güzeller güzeli bir kız yaşarmış.