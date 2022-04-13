Evde beslenebilecek ve bakılabilecek köpekler nelerdir? Evcil köpek türleri ve cinsleri

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Köpekler herkesin sevdiği dost canlılar arasındadır. Köpeklerin günümüzde farklı cinsleri bulunuyor. Evde beslenebilecek köpek türleri arasında Terrier, bulldog ve pug köpek cinsleri bulunuyor.

Evde Beslenebilecek ve Bakılabilecek Köpekler Nelerdir?

Hayvanlar arasında insanların en çok ilgi gösterdiği canlılar arasında köpekler bulunuyor. Köpoek beslemeyi seven kişiler evcil köpekleri araştırarak kendileri için köpek sahiplenebiliyor. Köpeklerin sahip olduğu özellikler cinslerine göre değişiklik gösteriyor. Köpeklerin cinslerinde görülen farklılıklar tamamen cinsiyle ilgili oluyor. Evde beslemek için sahiplenilecek köpeklerin sayısı oldukça fazladır.

Rengine veya cinsine göre köpek seçimi yapılarak evde köpek beslenebiliyor. Görünüşleriyle oldukça ilgi gösterilen süs köpekleri, evde beslenen köpek türleri arasındadır. Evde beslenecek köpek cinsleri arasında öne çıkan terrier köpekleri oluyor. Farklı özelliklere sahip olan terrier köpekleri, insanlara oldukça sıcak davranıyor. İnsanlardan korkmayan ve sahibine bağlılığıyla bilinen köpekler arasındadır.

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Evlerde beslenebilecek köpeklerin ilk sırasında terrier cinsleri yer alıyor. Köpeklerin görünüşleri insanların çok ilgisin çekebiliyor. Görünüş bakımından ilgi çeken bir diğer köpek türü ise, pekingese cinsleridir. Pekingese cinsleri şirin görünümüyle oldukça ilgi gören bir cinstir. Evde beslemek için çok tercih edilen evcil köpekler arasındadır. Evde beslenebilecek köpek cinsleri şu şekilde sıralanabilir;

Golden

Chivava

Maltesa

Boston terrier

Jack Russell Terier

Pug

Beagle

Pekingese

Pomeranian Boo

Maltipoo

Evcil Köpek Türleri ve Cinsleri

Köpekler, insanlara en sadık olan canlılar arasında bulunuyor. Köpeklerin en büyük özellikleri sadık olmalıdır. Evcil köpekler de sahiplerine oldukça düşkün canlılardır. Evcil bir köpek arayışı içinde olanlar internet sitelerinde cinsleri inceleyebiliyor. Köpek cinslerinin arasında bulunan farklar görsel ve özelliklere bağlı olarak değişebiliyor. Her köpeğin kendi ırkına göre taşıdığı bazı özellikler bulunuyor.

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Pug ve maltesa köpekleri ilgi gören köpek cinsleri arasındadır. Köpeklerin boyutları da ırkına göre farklılık gösteriyor. Genellikle süs köpekleri belirli bir boyuttan sonra büyümeyen köpeklerdir. Golden cinsleri oldukça büyüyebilen köpek türleridir. Evcil köpeklerin arasında çok fazla seçenek bulunuyor. Evcil hayvan sahiplenecek olanlar kendilerine uygun olan bir cinsi tercih edebilir. Irklara bağlı olarak evlerde beslenebilecek çok farklı köpek cinsleri bulunuyor.