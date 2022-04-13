Evcil kuşlar nelerdir? Evde beslenecek kuş türleri ve isimleri

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Evcil kuşlar herkesin evinde besleyebileceği kuş türleridir. Evcil kuş denilince ilk akla gelen, muhabbet kuşlarıdır. Muhabbet kuşları dışında, Hint bülbülü ve papağanlar da evcil kuşlar arasındadır.

Evcil Kuşlar Nelerdir?

Hayvanlara çok fazla ilgi besleyenler evlerine evcil hayvan alarak onlarla beraber yaşayabiliyor. Evlerine almak istedikleri hayvanları araştırarak kuşları tercih edebiliyor. Günümüzde çok fazla çeşidi bulunan kuşların evcil olanları da bulunuyor. Evlerde yaşayabilen ve yırtıcı olmayan evcil kuşlar, herkesin ilgisini çekiyor. Bireyler evlerine alacağı kuşları araştırarak, bir kuş sahibi olmak istiyor. Evcil olan kuşların araştırmasını yaparak, doğru kuş türlerine ulaşmak istiyor.

Kuşlar her zaman yapısı ve özellikleri olarak farklılık gösteriyor. Özellikle görünüş ve boyut olarak kuşlarda çok fazla değişiklik görülebiliyor. En çok sevilen kuşlar arasında muhabbet kuşlar bulunuyor. Muhabbet kuşları çok fazla büyük olmayan ve konuşmaya yatkın olan kuşlardır. Uçmayı seven ve insanlara kolay alışan kuş türleri arasında bulunuyor. Diğer evcil kuşlar şu şekilde sıralanabilir;

Hint bülbülü

Muhabbet kuşu

Kakadu papağanı

Gri papağanı

Konur papağanı

Senegal papağını

Amerika papağını

Sultan papağanı

Konur papağanı

Amazon papağanı

Kanarya

Bengal ispinozu

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Evde Beslenecek Kuş Türleri ve İsimleri

Ev bireyleri evlerinde bazen evcil hayvan isteyebiliyor. Evlerde beslenecek olan evcil hayvanlar kişilerin tercihine göre değişebiliyor. En çok tercih edilen evcil hayvanlardan biri de, kuşlardır. Evcil kuşların bakımı oldukça kolaydır. Bakımı kolay olduğundan dolayı en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında olduğu söyleniyor. Kuş seven kişiler istedikleri bir cins kuşu alarak evinde bakabiliyor. Kuşların tüm ihtiyaçlarını karşılanarak evlerde bakılabiliyor. Yabani kuşların yanı sıra, evcil kuşlar oldukça ilgi görüyor.

Evlerde yaşayabilecek kuşlar saldırgan kuş türleri değildir. İnsanlara kolay alışan ve sürekli olarak samimi davranan kuş türleridir. Evde beslenecek kuş türlerinin ilk sırasında muhabbet kuşları bulunuyor. Farklı renklerde olan muhabbet kuşları her evin vazgeçilmezi oluyor. Muhabbet kuşlarının yanı sıra, kanarya da pek çok kişinin tercih ettiği bir kuş türüdür. Papağan çeşitleri her ne kadar zor bulunsa da, kişilerin ilgilendiği kuşlar arasındadır.