Evcil Kuş Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Evde Hangi Kuşlar Beslenir, İsimleri Nelerdir?

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Hangi evcil hayvanın sahiplenebileceği belirlenirken dikkat edilmesi gerekli olan başka pek çok nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan bir tanesi de yaşam tarzıdır. Şayet evde geçirilen süre kısa ise, ya da yoğun bir çalışma durumu söz konusu ise ve çoğu zaman dışarıda bulunuluyorsa, köpek veya kedi sahiplenmek uygun bir seçim olmamaktadır. Bunun sebebi kedi ya da köpeklerin sahipleri ile düzenli ve sık olarak etkileşim halinde olmak istemeleridir. Bu durumda ise evcil hayvan seçiminin kuşlardan yana yapılması ideal bir öneri olmaktadır.

Evcil Kuşların Tercih Edilme Sebepleri Nelerdir?

Kuş bakımı, kedi veya köpek bakımından çok daha kolay olmaktadır. Bunun dışında kuşlar hassas bir canlı türüdür. Bu nedenden dolayı, bulunmuş oldukları odanın ısısının nemli ve serin olmaması ile nitelikli mama kullanımı kuş bakımı açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kuşlarınızın daha sağlıklı beslenebilmesi için kuşlara özel olan yemlerin kullanılması gerekmektedir. Oldukça zeki canlılar olan evcil kuşlar, hızlı bir şekilde öğrenmektedir ve çevresi ile iletişime geçebilmektedirler. Bununla birlikte evde kuş bakımının maliyeti bir hayli düşüktür. Bu sebepten dolayı kuşlar sıklıkla tercih edilen canlılardan olmaktadır.

Evcil Kuş Türlerinin İsimleri Nelerdir?

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Ev içerisinde beslenebilecek çok sayıda evcil kuş türü bulunmaktadır. Bu kuşlardan birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Muhabbet kuşu

Sultan papağanı

Hint bülbülü

Kakadu Papağanı

Gri papağanı

Amerika papağanı

Konur papağanı

Senegal papağanı

Şeklinde sıralanmaktadır.

Muhabbet Kuşlarının Temel İhtiyaçları Nelerdir?

İnsanları kolay bir şekilde taklit edebilmeleri, çabuk öğrenebilmeleri ve aynı zamanda da evcil hayata oldukça yatkın olmaları gibi fonksiyonları ile oldukça sevilen muhabbet kuşu çeşitleri, özellikle ülkemizde en fazla tercih edilen türler arasında bulunmaktadır. Bunun beraberinde muhabbet kuşlarının genel manada temel ihtiyaçları bulunmaktadır ve bu ihtiyaçların karşılanması oldukça önemlidir. Genel olarak bakıldığında muhabbet kuşlarına yüksek nitelikli tohum vermek bir hayli önemlidir. Bununla beraber temiz ve taze olarak devamlı bir biçimde suyunu yenilemek, gelişimi için ve çevresine alışması bakımından bir hayli etkili olmaktadır. Mineral tablet, mürekkep balığı kemiği, oyuncak ve günlük olarak rağbet göstermek, bir muhabbet kuşuna verebilecek en iyi gereksinim karşılama unsurlarındandır. Sağlıklı kuşların temelinde esasen bunun gibi gereksinimlerin en iyi biçimde karşılanması yatmaktadır.

Evcil Kuşların Özellikleri Nelerdir?

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Evcil kuşların pek çok özelliği bulunmaktadır. Zeki olmaları ve bazı türlerinin konuşabilme yeteneğine sahip olması onları diğer kuşlardan ayıran en önemli özelliklerindendir. Özelikle muhabbet kuşlarının konuşabilmesi için pek çok kişi çok büyük bir emek harcamaktadır. Esasen bu süreç hem emek isteyen hem de sabır isteyen bir süreçtir. Muhabbet kuşları alındığı gibi konuşmaya başlamamaktadır.

Kuşların sahibine ve çevresine olan güveni de bu konu da oldukça önemlidir. Bu sebeple muhabbet kuşu konuşturma açısından ilk olarak kuşa olan ilginin iyi bir düzeyde olması gerekmektedir. Sonrasında ise kuş ile daimi olarak konuşmak ve özellikle de kuşun söylemesinin arzu edildiği kelimelerin söyletilmesi gerekmektedir. Bu sayede çok büyük bir aşama kaydedilmektedir. Bununla birlikte kişinin sesini bir cihaz ile kaydederek ve sonrasında ise daimi olarak cihaz aracılığı ile kuşa bu kaydı dinletmek, en iyi egzersizlerden birisi olarak bilinmektedir.

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Evde Beslenilen Kuş Nasıl Evcilleştirilir?

Evde beslenen kuşlarının genel olarak evcilleştirilme konusunda pek çok detay mevcuttur. İlk olarak kuşa gösterilen rağbet ve özen kuşun sahibine çok daha kolay alışmasına yardımcı olacaktır. Genel manada evde beslenen kuşunun evcilleştirme konusunda kuşun daha rahat olması ve baskı altında olmaması bir hayli önemlidir.

Kuşa karşı yapılabilen ani hareketler, kuşun ürkmesine ve güvenini yitirmesine sebep olabilmektedir. Kuşun alışma sürecinde ise yalnızca bir birey kuş ile ilgilenmelidir. Aksi durumda süreç çok daha fazla uzayabilmektedir. Bunun beraberinde kuşu avuç ile kavrayıp tutmak veya böyle almak kuşların sevmediği hareketlerden bir tanesidir. Bu sebeple söz konusu olan hareketin yapılmaması bir hayli önem arz etmektedir.