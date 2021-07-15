Etnografya Müzesi nedir ve neden kurulmuştur? Etnografya Müzesi önemi

Oldukça eski bir tarihe dayanan Etnografya Müzesi, pek çok önemli tarihi kalıntı ve esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda müzenin neden kurulduğu ve önemi merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Özellikle her sene yoğun şekilde ilgi gören en önemli müzeler içerisinde bulunduğunu da eklemek mümkün.

Etnografya Müzesi Nedir?

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilen Tarihi kalıntılar ile beraber bu konuda birçok parçanın sergilendiği müze Entografya Müzesi olarak bilinir. Halkın hizmetine sunulan bu önemli müze, çalışma saatleri içerisinde haftanın her günü ziyaret etme imkanı tanımaktadır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardında Anıtkabir'in inşası ile beraber açılmış olan bir müzedir.

Mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında yer alan bir yapı olduğunu söylemek mümkün. Çok eski tarihlere dayanan pek çok önemli eser Etnografya Müzesinde bulunmaktadır.

Etnografya Neden Kurulmuştur?

Aslına bakılırsa Etnografya Müzesi ilk olarak bir Arkeoloji Müzesi şeklinde düşünülmüştür. Ancak daha sonra resim Heykel Müzesi olmasına karar verilmiştir. Günümüzde ise Türk Devri adına geçmişten günümüze kadar uzanmış pek çok önemli tarihi kalıntının yer aldığı bir müze haline gelmiş durumda. Özellikle farklı dönemlerin çok önemli kalıntılarının bulunduğu Etnografya Müzesi, birçok kültüre ev sahipliği yapıyor.

Üstelik Türk devletleri arasında Selçuklu döneminden başlamak suretiyle günümüze kadar gelmiş oldukça önemli eserler yer almaktadır. Bu eserler müze içerisinde bölümlere ayrılmıştır ve dönemleri ile özelliklerine bağlı olarak ziyaret etme şansı sunulmaktadır.

Etnografya Müzesi Önemi

Etnografya Müzesi birçok farklı önemli yanı ile ön plana çıkmaktadır. Zira kuruluşu ile beraber farklı amaçlar altında kullanılan bir müze olduğunu söylemek mümkün.

- 15 yıl boyunca Etnografya Müzesi Anıtkabir olarak görev yapmıştır.

- Devlet başkanlarının, elçilerin, yabancı heyetler ile halkın ziyaretine sunulmuştur.

- Bir dönem resim Heykel Müzesi olarak da görev yapması ile oldukça önemlidir.

- En önemli yanlarından biri Selçuklu döneminden başlamak suretiyle Türk kültürüne ve eserlerini en iyi şekilde yansıtan bir müze olmasıdır.

Bütün bu yönleri ile beraber Türkiye'deki en önemli Müzeler içerisinde bulunuyor. Bu yüzden her sene sadece yerli değil aynı zamanda yabancı turistler ve arkeoloji uzmanlarının da ziyaret ettiği önemli bir müzedir. Dünya çapında bilinir ve pek çok önemli tarihi kalıntıya ev sahipliği yapar.

Etnografya Müzesi Nerede?

Merak edilen konulardan biri olarak Etnografya Müzesi nerede olduğu geliyor. Bu müze Türkiye'nin başkenti olan Ankara'dadır. Daha detaylı şekilde Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hacettepe bölgesinde yer alır. Anıtkabir'in inşaatının tamamlanması ile beraber eş zamanlı olarak açılmış olan ve farklı görevler üstlenmiş önemli müzelerden biridir.

Etnografya Müzesi Eserleri Nelerdir?

Selçuklu döneminden başlamak suretiyle özellikle Türk tarihinin en önemli tarihi kalıntıları ve eserleri Etnografya Müzesinde sergilenmektedir.

- Farklı dönemlere ait Türk kıyafetleri

- İşlemeli eserler

- El dokumaları

- Madeni eserler

- Cam ve çini parçaları

- Değişik dönemlere ait olan silah çeşitleri

- El yazmaları

- Ahşap eserler

Bu şekilde yukarıdaki gibi verilmiş olan birçok farklı eser Etnografya Müzesi'nde bulunur. Girişi ücretli olması ile beraber müze kartı bulunan kişiler ücretsiz bir şekilde girme hakkına sahiptir. Türk dönemi kapsamında farklı eserleri bir arada görmek için ziyaret edilmesi gereken en önemli müzeler arasında geliyor.