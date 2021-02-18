Etme Bulma Dünyası atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Bazı durumların mutlaka karşılığı olabileceği konusunda etme bulma dünyası en doğru atasözlerinden biridir. Özellikle kötülük yapan bazı insanlar için kullanılabilecek en güzel atasözleri arasında yer alıyor.

Etme Bulma Dünyası Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir insan kötülük yaparsa önünde sonunda mutlaka karşılığını bulur. Çünkü bu dünyada özellikle yapılan bazı kötülükler kimsenin yanına kar kalmaz. Etme bulma dünyası atasözünü de bunu en iyi şekilde anlatmaktadır.

Etme Bulma Dünyası Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Etme bulma dünyası atasözünü cümle içerisinde birinin yaptığı kötülüğe karşı cevap vermek için kullanabilirsiniz. Tabii karşılık verebilmek için aynı zamanda tek başına da değerlendirebileceğiniz güzel bir atasözü olarak öne çıkıyor.

‘’Yaptığını mutlaka bir bedeli olacaktı; Sonuçta burası etme bulma dünyası.’’