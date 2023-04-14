Etkinliklerle dolu ara tatil rehberi

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün başlayıp 24 Nisan Pazartesi gününe kadar 9 gün süreyle okullara ara verecek. Sonrasında özellikle lise ve üniversite sınavına girecek 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerini zorlu bir sınava hazırlık süreci bekliyor. Diğer sınıflardaki öğrenciler için de 24 Nisan sonrası başlayacak ders yılının son bölümü, ortalamayı yükseltme çabasıyla geçecek. Yani bu ara tatil tüm öğrenciler için ders yılının sonuna doğru iyi bir dinlenme ve enerji depolama fırsatı olacak. Tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmek için öğrencilerin katılabileceği pek çok etkinlik var. Tatil döneminin dolu dolu geçmesini sağlayacak bu etkinliklerden bazıları şöyle:

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İstanbul’daki Pera Müzesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yönelik farklı disiplinlerden eğlenceli atölyeler yapılacak. 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ‘Hayal Kurma Şenliği’ programı 4-12 yaş aralığındaki çocuklar için. Müzede yüz yüze düzenlenecek etkinliklerde rehber eşliğinde yapılacak sergi turunun ardından çeşitli atölyeler düzenlenecek. Bu atölyelerde çocuklar, beden perküsyonu, yaratıcı drama, çizim, kumaş kolajı gibi sanatsal çalışmalara katılacak. Öte yandan 18 Nisan’dan itibaren 7-12 yaş aralığındaki çocukları ‘Kilden Komik Kahramanlar’, ‘İmgeden Dansa’, ‘Minyatür Kazı Alanı: Kaz, Bul, Paylaş’ isimli birbirinden farklı etkinlikler karşılayacak.

67 FARKLI AKTİVİTE

İstanbul’da 15-23 Nisan tarihleri arasında sokak partisi, tiyatro oyunları gibi etkinlikler çocukları bekliyor. KidZania’nın düzenleyeceği etkinlikte çocuklar meslekler üzerinden tasarlanmış 67 aktiviteden tercihlerine göre seçtiklerine katılabilecek. Bunun yanı sıra çocukların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri interaktif aile etkinlikleri de düzenlenecek. Şenlik tadında geçecek programlardaki atölyelerde çocuklar kendi yaptıkları sanat çalışmalarına sahip olacak.

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İstanbul’da sahne alacak olan ‘Samet Erkin-Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi’ 18 ve 23 Nisan tarihlerinde izlenebilecek. ‘Büyük Afrika Sirki’ isimli gösteri ise Samsun, Trabzon ve Çorum’da 15-17 Nisan tarihleri arasında çocuklarla buluşacak. Gösteride, akrobasi, illüzyon, insan kule showları gibi performanslar yer alacak. İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da ise 22 ve 23 Nisan tarihlerinde çocukları lastik kız, müzisyenler, pandomim, oyun parkları, eğlence kaydırağı ve yüz boyama stantları karşılayacak.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Keşif Atölyesi’nde düzenlenecek atölyelerle çocuklar bilim ve teknolojiyle buluşacak. 15 Nisan’da düzenlenecek ‘Piramit ve Prizma’ etkinliği 5-6 yaş grubundaki çocukları, ‘Scratch İle Kodlama (Sayı Tahmin Oyunu)’ ve ‘mBOT Kodlama Atölyesi (Engelden Kaçan Robot Yapımı)’ 9-11 yaş grubundaki çocukları, 19 Nisan’da düzenlenecek ‘Mikroskop Atölyesi’ ise 7-11 yaş grubundaki çocukları bekliyor.

UÇUŞA HAZIR OLUN

İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi 18-19 Nisan tarihleri arasında geleceğin pilotlarını gökyüzüyle buluşmaya davet ediyor. 8-12 yaş aralığındaki çocuklar uçuş simülasyonu etkinliğiyle navigasyon, matematik, meteoroloji ve uçuş prensiplerine yönelik deneyimler elde edebilecek. 1 saat sürecek etkinlik öncesinde çocuklar rehber eşliğinde müzeyi gezerek bilgi sahibi olacak.

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MACERA ORMANINA DAVET

İstanbul Çekmeköy’deki Bonjurköy ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eğlence dolu festivalle karşılıyor. Festivalde macera ormanı, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve gösteriler yer alacak. Festivale katılan ebeveynler ise sokak lezzetleri ve müzik dinletileriyle günün tadını çıkarabilecek.

PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILIYOR

Ara tatil boyunca birçok farklı ilde çocuk tiyatroları sahneleniyor. Onlardan bazıları şöyle:

Örümcek Adam- Kahramanlar Şehri

Elsa Kayıp HazineMikrobistanAlice Harikalar DiyarındaKozmik Birliğin Kahramanları