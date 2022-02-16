Etkileşim nedir, ne anlama gelir? Kimyada ne için kullanılır? TDK sözlük anlamı nedir?

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Etkileşim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Değiştirme 2- Nüfuz Etme 3- Dönüştürme 4- Başkalaşım 5- Tagayyür etmek 6- Devir 7- Taklip etmek 8- Mübadele 9- Tebeddül 10- Çevrim

Etkileşim Ne Demek?

İki cismin birbirinin niteliklerini geçici ya da kalıcı bir şekilde değiştirmesine etkileşim denir. Etkileşim negatif ya da pozitif olabilir. Örneğin birbirlerine soru soran iki kişinin aldığı cevaplarla yeni bilgiler edinmesi, pozitif bir etkileşimdir. İki nesnenin birbirine çarpması sonucu kullanılamaz hale gelmesi ise negatif etkileşime örnek olarak gösterilebilir.

İki taraftan sadece birinin etkilendiği durumlara ise etkileşim denmez. Çünkü bu gibi durumlarda bir ''etki eden'' bir de ''etki altında kalan'' vardır.

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Etkileşim TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre etkileşim kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Birbirini karşılıklı etkileme

İkinci Anlamı: Değiştirme, yeni bir form haline getirme

Kimyada Etkileşim Kelimesi Ne İçin Kullanılır?

İyon, atom ve moleküllerin birbirine yaklaştırıldığında içlerindeki elektronlar birbirlerini iter ya da çeker. Bu itme ve çekme kuvvetiyle oluşan yeni kimyasal bağlar etkileşim olarak nitelendirilir. En zayıf etkileşimler hidrojen bağlarla, en güçlü etkileşimler ise kovalent bağlar arasında gerçekleşir.

Etkileşim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Derslerde etkileşim arttıkça öğrenciler konuyu çok daha iyi anlıyor.''