Etik Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? Etik Neyin Dalıdır, Betimleyici Örnek Nedir?

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Etik türleri doğa etiği, toprak etiği ve meslek etiği olarak üçe ayrılmaktadır. Etik genel anlamda doğru ile yanlış, haklı ile haksızın ve iyi ile kötünün ayrıştırılmasıdır.

Etik Türleri Nelerdir?

Etik genellikle töre bilimi adıyla bilinmektedir. Felsefenin ise dört ana dalı bulunmaktadır. Etik de felsefenin bu dallarından bir tanesidir. Etikte ise amaç doğru ve yanlışı birbirinden ayırmaktır. Etik yolunda önemli olan ahlakın amacını bilmektir. Batıda bazı dönemlerde etik ve ahlak arasındaki ilişki de karıştırılmıştır. Günümüzde pek çok kişi etik ve ahlak kavramlarını aynı şekilde kullanmıştır. Etik türleri genel olarak 3'e ayrılmaktadır. Bunlar doğa etiği, toprak etiği ve meslek etiğidir. Her bir etiğin kendi içinde kuralları bulunur.

Etik Türleri Kaça Ayrılır?

Günümüzde birbirinden farklı anlamlar taşıyan etik türleri bulunmaktadır. Özellikle de bireysel etik, iş etiği, örgütsel etik ve işletme etiği en bilinenler arasında yer alır. Etik türleri arasında yönetsel etik ile meslek etiği de bulunmaktadır. Bireysel etik daha çok ahlaki değerlere dayanmaktadır. Bireysel etikte kişinin topluma karşı sorumlulukları ele alınmaktadır. Bu etikte kesin bir yargıdan ise söz edilemez. Bireysel etik genel olarak vicdanidir.

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İş etiği ise günümüzde en çok dikkat edilen etik çeşitlerinden bir tanesidir. Toplumda fark yaratmak ve mesleki anlamda başarılı olabilmek için iş etiği dikkate alınmalıdır. İş etiği kişinin disiplinli ve verimli çalışması anlamına gelmektedir. Örgüt etiği genel olarak belirli bir amaç için bir araya gelen insan toplulukları arasındaki düzenin korunmasında çok önem taşımaktadır. Örgüt etiği farklı standartlara sahip insanların bir arada çalışması için oluşturulan standartlardır.

Etik Neyin Dalıdır?

Felsefenin bilinen dört ana dalı bulunmaktadır. Etik de bu dallardan bir tanesi olarak ön plana çıkmaktadır. Etiğin amacı ise doğru ile yanlışın ayrımını yapmaktır. Etik zaman zaman ahlak ile karıştırılsa bile etiğin türleri de kendi içinde önem taşımaktadır. Etiğin Türkçe karşılığı ahlak bilimidir.

Etik ahlak bilimi genellikle töre bilimi olarak da adlandırılır. Etik kapsamında insanların davranışları ile ortaya çıkan sorunlar ele alınmaktadır. Ayrıca etik kelimesinin iki farklı kullanım alanı da bulunur. Etik genellikle iş hayatında bireylerin davranışlarını inceleyerek düzenlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca etik kavramı doğru ve yanlışın teorikleşmiş halidir. Etik pratiğe aktarılarak işlevsellik kazanmaktadır.

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Betimleyici Örnek Nedir?

Betimleyici örnek, bir nevi sözcükler ile resim çizmek gibidir. Görme, dokunma ve işitme gibi duyular ile varlıkların duyular üzerindeki etkileri tespit edilir. Betimleyici örnekler ile durumların tasvirleri yapılarak kişinin gözünün önünde canlanması sağlanır.

Etik Değerler Nelerdir?

Dünya üzerinde herkes tarafından kabul gören bazı etik değerler bulunmaktadır. Etik değerler şu şekilde sıralanabilir;

Dürüst olmak ve doğruluktan asla ayrılmamak

Adil davranmak

Asla yalan söylememek

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Bir başkasının hakkına göz dikmemek

Karşındaki insanın mağduriyetinden faydalanmamak

İnsanlara ve doğaya karşı saygılı olmak

Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek

Vatandaşlık bilinci yüksek olmak

Sorumluluk sahibi olmak

Sadakate önem vermek

Her zaman güvenilir olmak

Kişisel sınırları bilerek insanlara karşı saygılı olmak

Acıyı ve zor durumları paylaşarak insanların yanında olmak

Her zaman karşılaşılan olaylara ve durumlara karşı anlayışlı olma

Etik kavramlarından en önemlisi de iş etiğidir. İş etiğini benimseyen bir yönetici daima yenilikçi ve iletişime açık olması ile bilinir.