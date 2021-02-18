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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 04:57 | Son Güncelleme:

Et Tırnaktan Ayrılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Et Tırnaktan Ayrılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Et Tırnaktan Ayrılmaz atasözü genellikle anne ve çocukları için kullanılan bir sözdür. Bunun dışında birbirlerini çok seven çiftleri tanımlamak için de bu atasözü kullanılır. Et Tırnaktan Ayrılmaz atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Bu atasözünde ''Et'' aile, yuva, anne ve baba anlamında kullanılmıştır. Tırnak ise çocuk ve kardeş anlamına gelir. ''Etle Tırnak Arasına Girilmez'' de sıklıkla kullanılan bir diğer atasözüdür. Bu sözde de ne olursa olsun aile ilişkilerine karışılmaması gerektiği öğütlenir.

Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Anlamı

Birinci Anlam: Aralarında kan bağı olan kişiler et ile tırnak gibi birbirine yakın olur ve ayrı düşünülemezler. Bir gün ayrı düşseler bile kalplerindeki sevgiyi ve özlemi her daim canlı tutarlar.

 İkinci Anlam: Et Tırnaktan Ayrılmaz atasözü aralarında gönül bağı olan arkadaşlar ve dostlar için de sıklıkla kullanılır.

 Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Askere giden ağabeyimin ardından annem et tırnaktan ayrılmaz diyerek ağladı.

 2- Annem için ''Et Tırnaktan Ayrılmaz'' adında bir şiir yazdım.

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