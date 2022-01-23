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Estağfirullah nasıl yazılır? Estağfirullah kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Estağfirullah nasıl yazılır Estağfirullah kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Estağfurullah kelimesi, Estağfiru ve Allah sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Arapçada Estağfiru, işlenen küçük büyük tüm günahlardan Allah'a sığınmak ve yalnız ondan merhamet dilemek demektir. Bu kelime günlük konuşmalarda bir tevazu sözü olarak, ''teşekkür ederim'' manasında kullanılır. Estağfirullah nasıl yazılır? Estağfirullah kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İçinde Allah kelimesinin geçtiği diğer sözler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- İnşallah 2- Sübhanallah 3- Barekallah 4- Maşallah 5- Eyvallah  6- Allahü Alem 7- Gayretullah 8- Hafizallah 9- Maazallah 10- Rahimallah

 Estağfirullah Nasıl Yazılır? 

 ''Estağfurullah tövbe'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan estağfurullah kelimesinin üç farklı anlamı vardır. Bu kelime, bağışlanma dilerim ve Allah'ın merhametine sığınırım manasına gelir. Aynı zamanda bir övgü sözü karşısında ''haşa, ne haddime'' anlamında da kullanılır.

 Estağfirullah kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir.

 ESTAĞFİRULLAH

 Estağfirullah Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan bazı kelimelerin birden fazla yazımı vardır. Estağfirullah kelimesi de iki farklı şekilde yazılabilir ve telaffuz edilebilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

 ESTAĞFİRULLAH - Doğru

 ESTAĞFURULLAH - Doğru

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 Estağfirullah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Kendisine yöneltilen övgü dolu sözler karşısında başını öne eğip sadece ''estağfurullah'' diyordu.

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