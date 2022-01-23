Estağfirullah nasıl yazılır? Estağfirullah kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İçinde Allah kelimesinin geçtiği diğer sözler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- İnşallah 2- Sübhanallah 3- Barekallah 4- Maşallah 5- Eyvallah 6- Allahü Alem 7- Gayretullah 8- Hafizallah 9- Maazallah 10- Rahimallah

Estağfirullah Nasıl Yazılır?

''Estağfurullah tövbe'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan estağfurullah kelimesinin üç farklı anlamı vardır. Bu kelime, bağışlanma dilerim ve Allah'ın merhametine sığınırım manasına gelir. Aynı zamanda bir övgü sözü karşısında ''haşa, ne haddime'' anlamında da kullanılır.

Estağfirullah kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir.

ESTAĞFİRULLAH

Estağfirullah Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan bazı kelimelerin birden fazla yazımı vardır. Estağfirullah kelimesi de iki farklı şekilde yazılabilir ve telaffuz edilebilir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

ESTAĞFİRULLAH - Doğru

ESTAĞFURULLAH - Doğru

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Estağfirullah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Kendisine yöneltilen övgü dolu sözler karşısında başını öne eğip sadece ''estağfurullah'' diyordu.