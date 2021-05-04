Esp Nedir? Arabada Esp Ne İşe Yarar Ve Nasıl Çalışır?

ESP, araçların tekerleklerine farklı basınçlar gönderilmesine yardımcı olur.

ESP Nedir?

Otomobil teknolojisinde kullanılan ESP, standart olarak sunulan bir donanımdır. Özellikle araçların güvenli olarak kullanılabilmesi için, çok önemli bir özelliktir. Özellikle sürücülerin daha kolay direksiyon hakimiyeti sağlaması adına ve konforlu bir sürüş deneyimi için çok yararlı bir donanımdır. Günümüzde pek çok aracın içeriğinde bulunan bir sistemdir. Araçların standart donanım içeriğinde yer alıyor. ESP araçların kötü yol şartlarından etkilenmemesi için büyük fayda sağlıyor. Yol tutuşu desteği vererek sürücülere zorlu hava koşullarında daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Sistemde yer alan algılayıcılar aktif olarak çalışarak, aracın dengesini en iyi şekilde sağlıyor ve kaymaların önüne geçiyor. Motor sistemine müdahale ederek, araçların tekerlerine birçok basınç gönderimi yapıyor. Bu nedenle araçlara uygulanan basınçlar 4 tekerleğinde farklı olmasını sağlıyor. Özellikle fren şiddetini dengelemesiyle çok fayda sağlayan bir sistemdir. Fren sistemini dengede tutarak aracın kaymasını önler. Sert virajlara girerken frene basılması durumunda aracın savrulmaları ve kayması ESP sistemiyle engellenir.

Özellikle yolda giderken aracın önüne çıkacak bazı engellere karşı yapılan ani frenlerde aracın kayması önlenir ve daha sabit gir fren süreci oluşur. Bu sayede araç frene basıldığında kaymaz ve istenilen noktada durur. Tekerleklere gönderilen basınç nedeniyle aracın herhangi bir nedenden dolayı kayması engellenir. Yağmurlu havalarda tekerler fren yapıldığında kayar ve sürücünün araç kontrolünü sağlaması zorlaşır. Fakat ESP sistemi bu durumları engelleyerek, araçların hem kaymasını hem de yersiz savrulmalarını engelliyor. Araçlarda bulunan tüm tekerlere basınç göndererek araçların dengede olmasını ve yol tutuşunun bozulmamasını sağlıyor.

ESP Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

ESP sistemi sürücülerin yaptığı her hareketi kontrol altında tutar. Yapılan hamleler karşısında araçta bir dengesizlik oluşuyorsa, ESP devreye girer ve bu durumu önler. Devreye girmesiyle birlikte aracın bir denge üzerinde sürüş yapmasını sağlar. ESP sistemleri hem ABS hem de TCS sitemleriyle bir arada çalışıyor. Kaygan yollarda veya virajlarda aracın savrulmasını ve kaymasını sensörler yardımıyla fark ederek, bu durumu kontrol altında tutar. Tekerleklere gönderilen basınç nedeniyle araçların her zaman yol tutuşu sağlamasına yardımcı olur.

Araçlar dönüş yaptığı sırada bazı tekerleklerde basınç kaybı oluşabiliyor ve bu durum araçların savrulmasına neden oluyor. ESP bu anda devreye girerek tüm tekerlerin dengeli bir şekilde dönüş yapmasına yardımcı oluyor. Bu sebeple araçların düzgün bir şekilde viraj almasına olanak sağlıyor. Bazı nedenlerden dolayı ESP sistemi arızalanabiliyor. ESP sistemi arızalandığına araçlar kaygan yollarda veya virajlarda savrulabiliyor. Bu durum araçların dengesiniz bozduğundan büyük kaza risklerini de beraberinde getiriyor. Araçlar ESP konusunda herhangi bir uyarı veriyorsa mutlaka gerekli bakımlarının yapılması gerekir.

ESP sisteminin aktif olmadığı durumlarda araç fren konusunda fazla verimli olmaz ve bu durum ciddi sorunlara yol açabilir. Yol tutuşu ve keskin dönüşler için arabanın dengede kalması ESP ile sağlanıyor. Arızalanması durumunda aracın tekerliklerine eşit şekilde basınç gönderilemiyor ve aracın dengesi tamamen bozuluyor. ESP sistemi bu nedenle sürücülerin daha güvenli bir şekilde araç sürmesine yardımcı oluyor. Arızalanan ESP sisteminin en kısa süre içinde düzeltilmesi, güvenli bir sürüş için önemlidir.