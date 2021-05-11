Eskişehir'in alan kodu kaçtır? Eskişehir telefon kodu hakkında bilgi

Eskişehir'de sabit bir telefon numarası aramak gerektiğinde öncelikle ülkemizin kodu olan 90, ardından da Eskişehir'in alan kodu tuşlanır. Tabii bunun için ilin alan kodunun bilinmesi gerekecektir.

Eskişehir'in Alan Kodu Kaçtır?

Eskişehir telefon alan kodu oldukça akılda kalıcı bir rakamdır. 222 numaralı alan koduna sahip olan şehir halkı hatırlanması kolay olan bu numaradan dolayı oldukça şanslı görünüyor.

Eskişehir'de bir numarayı aramak için Türkiye sınırları içinde bulunan kişilerin öncelikle 0 ve 222 numaralarını tuşlaması gerekecektir. Türkiye dışından arama yapmak için öncelikle ülkemizin kodu olan 90, ardından da 222 tuşlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da alan kodunun sadece şehir dışı aramalarda kullanılması gerektiğidir. Eskişehir sınırları içinde yapılan şehir içi aramalarda alan numarası kullanılmaz. Eskişehir'in ilçeleri arasında yapılan aramalarda da ilin alan kodu kullanılmaz.

Eskişehir'deki sabit bir numaradan gelen telefon aramalarında telefon ekranında görünen numaranın başında da 0 ve 222 numaraları yazar. 222 alan kodu görüldüğünde gelen aramanın Eskişehir il sınırları içindeki sabit bir telefondan yapıldığına emin olunabilir.