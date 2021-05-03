Eskişehir Kütahya Savaşları Tarihi Ve Önemi - Eskişehir Kütahya Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Savaşlar pek çok milleti yıkıma götürebilmektedir. Fakat savaşların pek çoğu milletlerin kendi topraklarını savunmak aracılığı ile yaptığı bilinmektedir.

Eskişehir Kütahya Savaşı Nedir?

Eskişehir Kütahya savaşı aslında birinci dünya savaşının bir devam savaşı olarak bilinmektedir. Savaşın tarafları daha çok işgalci pozisyonunda bulunana Yunanistan ve diğer ittifak devletleri ile savunmacı pozisyonunda bulunana Türkiye devleti olmaktadır. Birinci dünya savaşı sonucunda kabul Edilen barış anlaşması hem Türkler için hem de Türklerin geleceği için oldukça zor ve katı bir anlaşma olarak bilinmekteydi. Bu nedenle pek çok kimse tarafında bu anlaşma feshi edilmiş ve tekrar işgalci devletler ile çatışma içerisinde bulunmuştur. Savaşın asıl amacı Türklerin kendi toprağı olan Anadolu’dan uzaklaştırtılmasını sağlamaktadır.

Eskişehir Kütahya Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

İlk olarak Eskişehir Kütahya savaşı meydana gelmeden önceki savaşlarda yunana ordusu ezici şekilde Türk ordusuna mağlup olmuştur. Yapılan araştırmalar ve savaş kayıtlarına göre Eskişehir Kütahya savaşından önce yapılan bu iki savaşta Türk ordusun aletleri ve silahları nerdeyse yunan ordusunun 3 de biri kadardır. Yani Yunan ordusu yaklaşık olarak her yönden Türk ordusunun üç katı olmasında rağmen yenilmiştir.

Devamında bu yenilgiyi hazmedemeyen Yunanistan arkasından aldığı birçok ittifak devleti ile yeni bir ordu kurup tekrar savaşmak için Türklere saldırmıştır. Fakat hem maddi imkânsızlıklar hem de ordunun tam olarak silah eksiğinin tamamlanmamasında dolayı Eskişehir Kütahya savaşı kayıp edilmiştir. Yunanlar Türk ordusuna karşı galip gelmiştir. Bu nedenle Türk ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Eskişehir Kütahya Savaşı Tarihi

Savaş yaz ayında olmuştur ve savaşın tam olarak yapıldığı ay temmuz ayı olarak bilinmektedir. Savaş tam tarihine göre 1921 yılın 10 ve 24 Temmuz günleri arasında tam olarak geri çekilme ile birlikte 14 gün sürmüştür. Savaş Türk taraflındın yenilmesi ile sona ermiştir.

Eskişehir Kütahya Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Eskişehir Kütahya Savaşı Tarafları

Eskişehir Kütahya savaşı Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında olmuştur. Bu iki devlet Eskişehir ovasında karşılaşmış ve savaşın başında Türk tarafı üstün gelmiştir. Zaman içerisinde Yunana tarafının üstün gelmesi ile Türk tarafı kaybetmiştir.

Eskişehir Kütahya Savaşı Nedenleri

İlk olarak işgalci pozisyonunda bulunana Yunanistanlılar tamamen Anadolu’dan Türk milletini atmak istemekteydiler. Fakat Türklerin yaklaşık olarak 1200 yıldır ana yurdu olan toprakları bırakmak istemedikleri belirtilmiştir. Bu nende iki taraf arasında Eskişehir Kütahya savaşı gibi beş savaş yapılmıştır. Savaş sonunda Yunan ordusu ağır bir mağlubiyete uğramıştır. Çok ağır bir anlaşma yaparak Türk topraklarını terk etmiştir.

Eskişehir Kütahya Savaşı Sonuçları

Türk tarafı Eskişehir Kütahya savaşı sonucunda yenilgiye uğramış ve Sakarya ırmağının doğusuna çekilmek sorunda kalmıştır. Mustafa Kemal paşanın yönlendirmesi ile tekrar Sakarya savaşı ile hücuma geçilmiş ve Yunan ordusu püskürtülmüştür.

Eskişehir Kütahya Savaşı Önemi

Aslın da stratejik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip ola batı Anadolu kısa bir süreliğine Eskişehir Kütahya savaşı ile yunanlara bırakılmıştır. Fakat devamında yapılan savaşlar ile tamamen işgalci pozisyonunda olan yunana ordusu Anadolu topraklarında def edilmiştir.