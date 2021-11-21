Eski Türkçe Kelimeler - Osmanlı'da ve eski Türkçe'de en çok kullanılan kelimeler ile anlamları

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Osmanlı'da en çok kullanılan tamlamalar ve anlamları şu şekildedir:

1- Tevcih-i Vecih - Bir Şeyi Güzel Bir Nedene Yormak

2- Kelam-ı Kibar - Güzel ve Anlamlı Söz

3- Kulzüm-ü Dert - Dert Denizi

Eski Türkçe Kelimeler

1- Yaman: Güçlü, cesur

2- Öz: Can

3- Uçmağ: Cennet

4- Libas: Elbise

5- Yar: 1- Sevgili 2- Uçurum

6- Seher: Sabahın ilk saatleri

7- Yunmak: Temizlemek

8- Arı: Temiz, pak

9- Yavlak: Kötü, çirkin

10- Ecel :Ölüm Anı

Osmanlı'da ve Eski Türkçede En Çok Kullanılan Kelimeler

1- Mâdum: Yokluk

2- Efsurde: Donmuş

3- Kebuter: Güvercin

4- Keduret: 1- Bulanık 2- Dert

5- Gussa: Acı

6- Haile: Acıklı olay

7- Harabat: Viran olmuş, yıkılmış yer

8- Uşşak: Aşıklar

9- Evvelbahar: İlkbahar

10- Meh-ru: Ay Yüzlü

11- Cuy-bar: Nehir

12- Ağyar: Öteki, başka, diğer

13- Seng: Taş

14- Çerağ: Işık, Ateş

15- Hüsrev: Allah

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16- Cihan-ara: Cihanı süsleyen

17- Mahi: Balık

18- Payimal: Ayak altına almak, ezmek

19- Mur: Karınca

20- Mar: Yılan

21- İlzam: Birinin haksız olduğunu kanıtlayıp susturmak

22- Mülzem: Susturulmuş

23- Zanu-be- zanu: Diz dize

24- Dimağ: Akıl, bilinç

25- Çirk: Kirli, pis

26- Düzah: Cehennem

27- Behişt: Cennet

28- Ferah-nah: Hoşnut, mutlu, rahat

29- Hak: Toprak

30: Zer: Altın

31: Tiryak: Şifa, panzehir

32- Nahvet: Kibirli, büyüklenme

33- Mahasal: Sonuç, netice

34- Aguş: Kucak

35: Kesel: Yorgunluk

36- Şad-kam: Mutlu, mesut

37: Dil: Gönül

38: Nesim: Sabahları esen rüzgar

39: Haffaf: Ayakkabıcı

40: Dehen: Ağız

41- Lika: Yüz, suret, çehre

42: Müddea: İddia edilen, savunulan

43: Muhrik: Can acıtan, üzüntü veren şey

44: Leb: Dudak

45: Serkeş: Başına buyruk, inatçı, başkaldıran

46- Bid: Söğüt ağacı

47- Hamuş: Suskun

48: Şeyda: Aşkından aklını yitirmiş, Mecnun

49- Müşk: Güzel koku, misk

40- Pirahen: Pahalı ve değerli bir üst giysisi, kaftan

41- Şikaf: Düğme

42- Gül-ab: Gül suyu

43- Dilber: Sevgili

44- Beyza: Beyaz

45- Ebyaz: En beyaz

46- Semenber- Yasemin gibi beyaz ve güzel olan sevgili

47- Matlab - Talep edilen, arzulanan

48- Kesret- Çokluk

49- Vahdet- Teklik, Birlik

50- Rind: Giyime, kuşama, paraya ve mülke önem vermeyen, derviş

51- Bi-vefa: Vefasız

52- Ayine- Ayna

53- Reşk - Kıskanç

54- Bedid: Aşikar, ayan beyan

55- Nühüfte: Gizli, saklı

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56- Tecelli: Vuku bulmak, ortaya çıkmak

57- Ta be key: Ne zamana kadar

58- Tekellüm- Söylemek, cevap vermek

59- But- Put

60- Telbis: Oyun, hile, düzen

61- Peri-peyker: Peri yüzlü

62- Nuş - Tatlı

63- Niş - Zehir

64- Ruzigar: Zaman

65- Ferda: Yarın, gelecek

66- Kamet- Boy

67- Ukba- Ahiret

68- Gülzar- Gül bahçesi

69- Sıklet: Sıkıntı, kasvet

70- Gafil: Habersiz, bilgisiz

71- Kıyl u Kal: Dedikodu, boş söz, lakırdı

72- Hab: Uyku

73- İftirak: Ayrılık

74- Vasl: Kavuşma

75- Bidayet: Başlangıç

76- Güman: Şüphe

77- Şerer: Kıvılcım

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78- Zübde: Bir şeyin özü, en önemli kısmı

79- Mirat: Ayna

80- Ekvan: Gökler, felekler