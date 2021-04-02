Eski Köye Yeni Adet ne demek? Eski Köye Yeni Adet deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Eski Köye Yeni Adet deyimi, eski alışkanlıkların yerine yenilerini getirmek isteyen kişilere uyarı mahiyetinde söylenir. Bu deyimde, ''eski köy'' kelimesi, çoğunluk tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiş kurallar'' anlamında kullanılmıştır. Eski Köye Yeni Adet ne demek? Sizin için örnek cümlelerle ayrıntılı bir şekilde derledik.
Yapılan yenilikleri eleştirmek için de söylenen eski köye yeni adet deyimi, 19. yüzyıldan beri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Eski Köye Yeni Adet Ne demek?
Bu deyim, toplum içerisinde infiale neden olabilecek şekilde davranmak, çoğunluğun tepkisini çeken yenilikler yapmaya çalışmak demektir. Kafa yapısı farklı olan ve toplum tarafından ''marjinal'' olarak nitelendirilen insanlar için de bu deyim söylenir.
Eski Köye Yeni Adet Deyiminin Anlamı (TDK)
Birinci anlamı: Yeni fikirler ve öneriler sunmak
İkinci anlamı: Uzun yıllardan bu yana uyulan kuralların yerine yenisini getirmeye çalışmak
Eski Köye Yeni Adet Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Eski köye yeni adet getirmeye çalışsa da çabaları sonuçsuz kalacak.
2- Bu da nereden çıktı şimdi? Durup dururken eski köye yeni adet getirme.