MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Eski Köye Yeni Adet ne demek? Eski Köye Yeni Adet deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Eski Köye Yeni Adet ne demek? Eski Köye Yeni Adet deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 02.04.2021 - 05:01 | Son Güncelleme:

Eski Köye Yeni Adet ne demek? Eski Köye Yeni Adet deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Köye Yeni Adet ne demek? Eski Köye Yeni Adet deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eski Köye Yeni Adet deyimi, eski alışkanlıkların yerine yenilerini getirmek isteyen kişilere uyarı mahiyetinde söylenir. Bu deyimde, ''eski köy'' kelimesi, çoğunluk tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiş kurallar'' anlamında kullanılmıştır. Eski Köye Yeni Adet ne demek? Sizin için örnek cümlelerle ayrıntılı bir şekilde derledik.

Yapılan yenilikleri eleştirmek için de söylenen eski köye yeni adet deyimi, 19. yüzyıldan beri yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Eski Köye Yeni Adet Ne demek?

 Bu deyim, toplum içerisinde infiale neden olabilecek şekilde davranmak, çoğunluğun tepkisini çeken yenilikler yapmaya çalışmak demektir. Kafa yapısı farklı olan ve toplum tarafından ''marjinal'' olarak nitelendirilen insanlar için de bu deyim söylenir.

 Eski Köye Yeni Adet Deyiminin Anlamı (TDK)

 Birinci anlamı: Yeni fikirler ve öneriler sunmak

 İkinci anlamı: Uzun yıllardan bu yana uyulan kuralların yerine yenisini getirmeye çalışmak

 Eski Köye Yeni Adet Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Eski köye yeni adet getirmeye çalışsa da çabaları sonuçsuz kalacak.

 2- Bu da nereden çıktı şimdi? Durup dururken eski köye yeni adet getirme.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi