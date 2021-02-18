Eşek Hoşaftan Ne Anlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözünün orijinali ''Eşek Hoşaftan Ne Anlar, Suyunu İçer Tanesini Bırakır'' şeklindedir. Şimdiki hali daha kısa ve akılda kalıcı olduğu için daha çok bu haliyle kullanılmaktadır.

Eşek Hoşaftan Ne Anlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Eşek Hoşaftan Ne Anlar sözü, kaba kişilerden herhangi bir incelik ve kibarlık beklenmemesi gerektiğini vurgular. Atasözünde eşek, görgüsüz insanları simgelerken, hoşaf da incelik gerektiren şeylerin sembolü olarak kullanılmıştır.

İkinci Anlam: Karşı tarafla paylaşılan bir şeyin tam olarak anlaşılmaması durumunda kınama ve kinaye cümlesi olarak kullanılır.

Eşek Hoşaftan Ne Anlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Eşek hoşaftan ne anlar diyerek Hakan ile alay etmeye çalıştı.

2- Babam sinirle eşek hoşaftan ne anlar diyerek evden çıktı.