Eş değer direnç nedir? Eş değer direnç hesaplama örnekleri

Bir devre içerisinde birden fazla direnç ile beraber akım ve potansiyel fark değişik davranışlar gösterir. Bu doğrultuda elektrik devresinde birden fazla direnç bağlanması ile beraber eşdeğer direnç devreye girmektedir. Şimdi gelin beraber eşdeğer direnci inceleyelim ve örnek hesaplamalarına bakalım.

Eş Değer Direnç Nedir?

Aslında fiziksel olarak var olmayan ancak matematiksel olarak çok iyi çalışan dirence eşdeğer direnç denmektedir. Yapılan bu matematiksel hesaplama ile beraber bir devre içerisinde birden fazla direnç oluştuğu zaman, eşdeğer direnç üzerinden dengeleme sağlanır. Bu durum seri direnç ya da paralel direnç üzerinden değişkenlik göstermektedir.

Özellikle gerilim ve akım hesaplaması için eşdeğer direnç kullanılır ve etkin bir çözüm yöntemi sağlar. Böylece herhangi bir devre içerisinden ne kadar direnç ya da dirençlerin geçeceği noktasında değer bilinir.

Özellikle fizik dersleri için eşdeğer direnç büyük bir öneme sahiptir. Örnek soruları kapsamında yapılan çizimler ile beraber eşdeğer ölçümü hesaplaması gerçekleştirilir. Bu hesaplamalar seri direnç ya da paralel direnç üzerinden amaca göre değişik formüller eşliğinde sağlanmaktadır. Belli bir formül bazında ele alınan hesaplama, gerçekte fiziksel açıdan var olmayan bir eşdeğer direnç yapısını herhangi bir devre üzerine uygulaması konusunda kullanılmaktadır.

Eş Değer Direnç Hesaplama Örnekleri

Eşdeğer direnç hesaplamaları eki farklı şekilde ele alınır ve yapılır. Bunlardan biri seri bağlı dirençler bir diğeri ise paralel bağlı dirençlerdir. Seri bağlı dirençlerde elemanlar uç uca bağlanmak suretiyle bir üretici bağlandığı takdirde seri devre oluşur. Paralel bağlı dirençlerde ise en az iki elemanın uçları birbirine bağlanmak suretiyle, üretecin kutuplarına bağlanarak ele alınan hesaplamadır.

Bu konuda seri bağlı direnç ile beraber paralel bağlı direnç hesaplamaları farklı şekillerde hesaplanır. Genel seri bağlama formülü şu şekilde ele alınır;

Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + R5

Aynı zamanda paralel bağlama formülde şu şekilde gerçekleştirilir;

Rt = R1 x R2 x R3

Bu formüller üzerinde örnek hesaplamalar gerçekleştirilir ve hem seri bağlama hem de paralel bağlama sonuçları bulunur. Bu matematiksel sonuçlar neticesinde, bir devre içerisindeki eşdeğer direnç ortaya çıkarılır. Böylece toplamda devre içerisinde ne kadar akım geçmesi gerektiği konusunda kesin ve net bir Matematiksel işlem elde edilmektedir.