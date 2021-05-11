Erzurum'un alan kodu kaçtır? Erzurum telefon kodu hakkında bilgi

Erzurum şehrinin telefon kodunu öğrenmek suretiyle merkez ile beraber birçok farklı ilçesine ulaşım sağlayabilir ve iletişim kurabilirsiniz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, özellikle kültür ve turizm ile beraber tarım ve hayvancılık üzerinden de önemli olan şehirler içerisinde gelir.

Erzurum'un Alan Kodu Kaçtır?

Erzurum şehrinin alan kodu 0 442’dir. Sabit olarak atanmış bu alan kodu ile beraber yine birçok değişik sabit hatta ulaşım sağlayabilirsiniz. İster birçok farklı kurum üzerinden iletişime geçebilir dilersiniz bireysel olarak ev ya da iş yerlerinin arayabilirsiniz. Harika yöresel yemekleri, rafting yapma imkanı, muhteşem doğal güzellikleri ile beraber Erzurum Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. O yüzden her sene yoğun biçimde şehir üzerinden iletişim kurulmaya çalışılır.

Bu iletişimi sabit hatlara arama yapmak için 442 alan kodu kullanabilirsiniz. Bu alan kodunu yazdıktan sonra ardından numarayı ekleyebilir ve arayabilirsiniz. Geriye ise arzu ettiğiniz yer ile iletişim kurmak ve konuşmak kalıyor. Aynı zamanda özellikle oltu taşı ve pek çok aksesuar seçenekleri üzerinden de önemli olan Erzurum için, bu alan kodunu kullanmak sureti ile irtibata geçmeniz oldukça kolay.