Erotomania Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve testi nasıl yapılır? Erotomania tedavisi nasıl yapılır

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Erotomania hastalığı altında yatan diğer psikolojik hastalıklar da yer alabilmektedir. Bir takım tedavi yöntemleri ile birlikte Erotomania hastalığı tedavi edilmektedir. Erotomania hastalığı tedavisi uzman psikologlar tarafından yapılmaktadır.

Erotomania Hastalığı Nedir?

Erotomania hastalığı sanrılı bozuklukları olan bir hastalıktır. Pek çok açıdan değerlendirilen psikiyatrik rahatsızlık olarak bilinmektedir. Erotomania hastalığı hezeyanlı bir hastalıktır. En yaygın olan psikolojik hastalıklardan bir tanesidir. Erotomania hastalığı psikolojik bozukluklar arasındadır. Bipolar duygu durum atakları ile bilinen bir psikolojik hastalıklar arasındadır.

Erotomania Hastalığı Belirtileri Nelerdir ve Testi Nasıl Yapılır?

1) Saplantılı Durum

Erotomania hastalığının en önemli belirtileri arasında saplantılı durum olarak görülmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişiler başka bir kişinin kendisine saplantılı bir şekilde aşık olduğunu düşünmektedir. Bu saplantılı durum genellikle sade bir vatandaşa değil daha çok ünlü makam sahibi olan kişilere yöneliktir. Önemli bir ünlü kişilere saplantılı bir şekilde aşık olur ve onların da kendisine aşık olduğuna kanaat getirir. Bu kişilere duymuş oldukları aşk oldukça fazladır.

2) Aşk İlişkisi

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Bu kişiler kafasında kurmuş olduğu senaryoya kendileri inanırlar. Aşığı ile bir aşk ilişkisi vardır. Sürekli olarak devam eden bir platonik saplantılı durum bulunmaktadır. Aynı zamanda kendisine aşık olduğu kişi ile romantik bir ilişkisi olduğuna inanmaktadır. İlerlemiş olan Erotomania hastalıklarında kendisine aşık olduğuna inanan kişilere aşk mektupları yazar. Aynı zamanda onlara hediyeler alır ve telefon mesajları atmaya başlarlar. Ayrıca sosyal medya hesaplarına da yazarak bu kişiler ile iletişime geçmeye çalışırlar. Özellikle bu durum ilerleyince durum tacize kadar varabilmektedir. Erotomania hastalığının ilerlemiş durumlarında durum tehditkar cümlelere kadar gidebilmektedir. Birçok kişi tarafından görülen bir durumdur. Erotomania hastalığı bundan dolayı kontrol altına alınması gereken ciddi bir hastalıktır.

3) Kendisini Normal Olarak Görme

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Bu kişiler kendisini diğer insanlar gibi normal olarak görürler. Çevresi tarafından tedaviye götürülmek istediği zaman da herhangi bir şekilde bu durumun kendisine aykırı olduğunu kabul ederler. Aynı zamanda kendisinin hiçbir şekilde hasta olduğuna inanmaz. Kendisinin sağlıklı olduğunu düşünerek gündelik hayatına devam eder. Aynı zamanda bu durumun tamamen normal olarak gördüğü bilinmektedir. Kendisinin akıl sağlığı ile ilgili yapılan eleştirilere de sert bir şekilde yanıt verirler.

Bu hastalığın testi ise muayene ile birlikte mümkün olmaktadır. Uzman psikologlar tarafından hastalara bir takım sorular yöneltilir. Aynı zamanda hastalardan bu soruların cevaplandırılması istenir. Hastaların duygu ve düşüncelerini dinleyerek Erotomania hastalığının olup olmadığı anlaşılmaktadır. Erotomania hastalığı uzman psikologlar tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu hastalara özel tedavi planı uygulanmaktadır.

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Erotomania Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu hastalığın tedavisi için ilaç tedavisi tercih edilmektedir. Uzman psikologlar tarafından verilen ilaçlar ile birlikte hastalığın semptomları önemli ölçüde azaltılır. Doktor tarafından verilen bu ilaçlar uzun süre hasta tarafından kullanılır. Tedavinin başarıya ulaşılması açısından hastanın bu ilaçları düzenli bir şekilde kullanması gerekmektedir. Düzenli bir şekilde bu ilaçları kullanarak Erotomania hastalığının tedavisi yapılmaktadır. Bu şekilde hasta gündelik yaşamına da rahat bir şekilde döner. İlaç tedavisi aylar bazen de yıllar boyunca sürebilir.