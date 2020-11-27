Ergoterapi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ergoterapi bölümü sağlık lisans alanları arasında yer alır. Ergoterapi bölümünde sağlık ve kişisel sağlık planlaması ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Ergoterapi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ergoterapi bölümünde hem teorik hem de uygulamalı dersler verilmektedir. Ergoterapi bölümünde sağlık alanında çalışan kişiler yetiştirilir. Bu bölümden de mezun olan kişiler her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilirler.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, toplumdan soyutlanan ve dışlanan kişilerin topluma kazandırılmasını sağlar. Bu noktada gerek sosyal, psikolojik ve ye işlevselliğe uygun teknikler kullanılarak çalışmalar yapılır.

Ergoterapi Bölümünün Amacı Nedir?

Ergoterapi bölümünün amacı sağlık kuruluşlarında çalışacak ergoterapistleri yetiştirmektir. Bu kapsamda toplumdan soyutlanmış ve içine kapanan kişilerin her türlü sağlık ve psikolojik sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi amaçlanır. Bu kapsamda nevro-psikolojik bozukluklar tedavi edilir.

Ergoterapi Mezunu Ne İş Yapar?

Ergoterapi bölümü mezunları insanların günlük yaşamsal faaliyetlere katılmalarını sağlar. Bu alanda sağlık merkezlerinde ve rehabilitasyon kuruluşlarında da çalışılabilir. Ergoterapi mezunları için oldukça geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Ergoterapistler istedikleri alanlarda ve sağlık sektöründe de çalışabilirler. Sığınma evlerinde ve bakım evlerinde de ergoterapistlere ihtiyaç duyulur.

Ergoterapi Kaç Yıllıktır?

Ergoterapi bölümü üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlıdır. Aynı zamanda ergoterapi bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi de verilmektedir. Bu bölümde okuma isteyen kişiler dört yıl boyunca eğitim alabilirler. Dört yıllık eğitimin ardından ise bu kişiler istedikleri alanlarda da çalışabilirler.

Ergoterapi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ergoterapi bölümünde okumak isteyen kişilerin meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olmaları gerekir. Aynı zamanda sağlık alanında çalışan bu kişilerin disiplinli bir yapıya sahip olmaları da gerekir. Yenilikleri ve güncel konuları takip eden kişiler bu bölümde başarı ile okuyabilirler.

Ergoterapi Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede ergoterapi bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitelerin bazılarında ise öğretim dili İngilizcedir. Ama çoğu üniversitede ise öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Ergoterapi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki ergoterapi bölümleri sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümlerde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilimleri sorularını yanıtlayabilirler. Bu soruları yanıtlayıp sayısal alanda yüksek puan kişiler bu bölümlerden birine yerleşebilirler.

Ergoterapi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ergoterapi bölümünde ergoterapi, büyüme ve gelişme, fizyoloji ve günlük yaşam aktiviteleri gibi dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler klinik eğitim, toplum temel rehabilitasyonu, fonksiyonel kinezyoloji, psikoloji, psikoloji ve nöroanatomi ile kas iskelet sistemi hastalıklarında ergoterapi gibi dersler görürler.

Ergoterapi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ergoterapi bölümünün iş imkanları oldukça geniştir. Bu bölümde okuyan kişiler çeşitli hastanelerde, özel kurumlarda, huzurevlerinde ve özel şirketlerde çalışabilirler. 2014 yılından beri popülerliği artan bu bölüm ile birlikte çalışma alanları da oldukça gelişmiştir. Aynı zamanda sığınma evlerinde ve halk sağlığı merkezlerinde de bireylere bu alanda hizmet verilmektedir. Sosyal yaşamdan dışlanan ve kendi içine kapanan kişiler ergoterapistler sayesinde yaşama yeniden kazandırılır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ergoterapi bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanları farklılık gösterebilir. Özellikle de sağlık sektörü içerisinde ergoterapi alanı önemli bir yere sahiptir. Buna göre özel ve devlet kuruluşlarında da çalışmak gerekebilir. Bu kapsamda kişilere dikkat eksikliği, hiperaktivite tedavisi ve bireylerin topluma kazandırılması gibi konularda çalışmalar yapılır.

Ergoterapi Çalışma Alanları Nelerdir?

Ergoterapi çalışma alanları da oldukça gelişmiştir. Ergoterapistler çeşitli kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler. Özellikle çeşitli bağımlılıkların giderilmesi ile psikolojik destek sağlama konusunda ergoterapistlere önemli görevler düşmektedir. Ergoterapistler engelli bireylere de destek vermekteler.

Ergoterapi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ergoterapi bölümünden mezun olan kişiler çeşitli üniversitelerde eğitimlerine devam edebilirler. Özellikle de öğrenciler Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Biruni Üniversitesi'nde eğitim görebilirler. Bunun yanı sıra Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde de ergoterapi bölümü bulunmaktadır. Ergoterapi bölümünde okumak isteyen kişiler Girne Amerikan Üniversitesinde okuyabilirler. Bu bölümlerde dört yıl boyunca ergoterapi dersleri görülerek dört yılın ardından mezun olunabilir.