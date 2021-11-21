Ergonomik ürünler ve özellikleri nelerdir? Ergonomik ürün örnekleri

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Ergonomi; insanın psikolojik ve fiziksel özelliklerini inceler. Bunun sonucunda insanın çevre ve makine ile olan uyumunu teknik ve doğal olarak geliştirme ve araştırma çalışmalar topluluğudur.

Ergonomik Ürünler Nelerdir?

Ergonomi insan ve çalışma ortamları arasında bulunan ilişkiyi inceleyen bilimsel bir alandır. İş ve insan ilişkilerini bilimsel bir alanda değerlendirmeyi amaçlayan ergonomi kelimesi ise, Yunanca iş manasına gelen “ergo” ve yasalar anlamına gelen “nomos” sözcüklerinin birleşmesi ile oluşur. Mevcut makinelerin, araçların, iş ve ortamların, sistemlerin üretkenlik, güvenli, insan yeteneği, davranış, rahat ve etkili gibi diğer özellikler hakkında bilgi vererek insan kullanımı, sınır değerleri hakkında bilgi vererek tasarlanmasında önemli bir rol oynar.

Ergonomik tasarım bir ürünün ya da makinelerin, iş yerlerinin ya da çalışanlar tarafından kullanılan ekipmanların insanların kullanımına uygun bir hale getirilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda bu ortamların ya da ürünlerin insan sağlığı ve yapısına uygun bir şekilde düzenlenmesi ve tasarlanması bir iş yeri ortamının verimliliğini arttırır. Aynı zamanda ürün için de pazarlama konusunda önemli bir avantaj sağlar.

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Ergonomik Ürünler Özelliklerinin Nelerdir?

Günümüzde pek çok mobilya, ofis malzemeleri, araba, teknoloji ve daha pek çok alanda ergonomik şekilde tasarlanmış olan eşyalar çok tercih ediliyor. Ergonomik ürünlerin özellikleri ise şunlardır;

Gün içinde kullandığınız ve kullandığınız ürünlerin rahat olması gerekir. Sert ve sırtınızı ağrıtan bir sandalyeye oturmak istemezsiniz ya da bileklerinizi zorlayan bir klavye kullanarak yazı yazmayı tercih etmezsiniz. Ergonomik ürün tasarımları, konforu artırmayı sağlar. Kullanıcı üzerinde gereksiz yere baskı oluşturmadan ve yormadan eşyaların daha bir şekilde rahat kullanılmasını sağlar.

Güvenlik, günümüz dünyasında daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Tüketiciler bu konuda daha bilinçli bir hale geldikçe, daha kusursuz güvenlik seviyelerine ihtiyaçları da artıyor. Ergonomik ürün tasarımı ise, hem tüketici hem de üretici için güvenliği önemli ölçüde artırır ve arttırması gerekir.

Günümüzde ürünlerin kullanımı da kolay olmalıdır. Tüketiciler bir ürünü nasıl kullanacaklarını bulmaya çalışmak için emek ve zaman harcamak istemezler. Ergonomik tasarım, kolay kullanılabilirliği artırabilir. Tüketicinin stres ya da zorluk yaşamamasına neden olabilir.

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Ürünlerin keyfini arttırır. Ürünlerde kullanım kolaylığının yanı sıra, bir ürünün kullanımının da keyifli olması gerekir. Eğer bir ürün zevkliyse, tüketicilerin onu kullanma olasılığı da daha yüksektir. Ergonomik tasarım ise, tüketicinin keyfini artırmaya yönelik tasarlanır. Tüketiciler ise bu ürünleri kullanırken onlara olumlu bir deneyim sunar.

Ergonomik Tasarım Örnekleri

Çalışma lambası: Işığı en çok ihtiyaç olan bölgeye odaklamanın ne kadar verimli ve önemli olduğunu çalışma lambası ile anlayabilirsiniz. Çalışma lambası hemen hemen herkesin evinde vardır. Işığın doğrudan gözlerinize gelmesini engelleyerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çalışma ortamını daha konforlu bir hale getiren çalışma lambaları, şık bir ergonomik tasarım örneğidir.

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Sürücü koltuğu: Direksiyon simidi, fren balatası, debriyaj, dış aynalar, vites değiştirme kolu gibi sürüş sırasında ihtiyaç olan tüm yardımcı program veya bileşenleri, zahmetsiz bir şekilde etkileşime girebileceğiniz biçimde tasarlanmıştır. Aynı zamanda ısıtmalı koltuklar, hafızalı koltuklar, elektronik, multimedya tuşları, direksiyona konumlandırılmış hız sabitleme ergonomik tasarımın en güzel örneklerindendir.

Ayaklı masa dönüştürücüleri: Ayakta duran masa yükselticileri, ister ayakta ister oturarak, ergonomik ve rahat pozisyonu korumanız için tasarlanmıştır.