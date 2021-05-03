Ergonomi Nedir Ve Ne Demek? Ergonomi Tdk Sözlük Anlamı

Ergonomi, iş bilimi anlamında kullanılan bir kelimedir.

Ergonomi Nedir ve Ne Demek?

Ergonomi kelimesi iş bilimi olarak kullanılıyor. İnsanların fiziksel ve psikolojik anlamda sahip olduğu özellikleri araştıran ve insanların aynı şekilde makine veya etrafıyla adaptasyon seviyelerini inceler. Ergonomi de bazı doğal yöntemler kullanılarak herhangi bir konu hakkında geliştirme veya araştırma yapılabilir. Kişilerin bu sebepten dolayı kendini rahat ve uyumlu göstermesi kaçınılmaz olur. Makineler üzerinde incelemelerin sağlanması mümkün bir hale gelir. Ergonomi birçok kişiye göre insan mühendisliği olarak biliniyor.

Kişiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde çevre ve makineyle alakalı bir uyum yakalaması ergonomi olarak bilinir. Ergonomi kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Zamanla Türkçe içerisine yerleşen kelimelerden biri olmuştur. Gündelik yaşamda insanların çok sık kullandığı kelimelerden biridir. Ergonomi kelimesi kullanışlı anlamına gelen bir kelimedir. Bireyin anatomi gereği çevresiyle uyumlu olmasını sağlamak amacı güdülüyor. Kişilerin çalıştığı iş yerinde o alana uygun bir şekilde olması ergonominin hedeflediği durumlardan biridir.

Ergonomi TDK Sözlük Anlamı

Birçok kelimenin anlamı insanlar tarafından internette araştırılıyor. TDK bu konuda hizmet veren ve kelimelerin ne anlama geldiğini doğru şekilde bildiren kurumdur. Ergonomi kelimesi de TDK'da kontrol edilen kelimelerden biridir. Bu kelime iş dünyasının en önemli parçalarından sadece biridir. İş bilimi olarak bilinen bir terimdir. Kişilerin ve makinelerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalıştığını ortaya çıkarmak için gerekli çalışmaları yürütür.