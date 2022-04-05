Epope Nedir, Ne Anlama Gelir? Epope Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Epope kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Destan 2- Efsane 3- Söylence 4- Hikaye 5- Esatir 6- Rivayet 7- Mitoloji

Epope Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Milletlerin tarihinde önemli bir yer tutan kahramanlık hikayelerinin ve toplumsal olayların anlatıldığı manzum eserlere epope denir. Masal ile benzer özellikler taşıyan epope türündeki eserlerde cadı, peri, tanrıça gibi ögeler yer alır.

Homeros'un İlyada ve Odysseia adlı eserleri, dünya genelinde en çok okunan epopelerin başında gelir. Diğer önemli epopeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Alper Er Tunga Destanı 2- Kalevala Destanı

3- Manas Destanı 4- Hunor ve Magor Destanı 5- Seyyid Battal Gazi Destanı

Epope Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Epope kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluşan manzum eser, destan

İkinci Anlamı: Halk söylencesi, efsane, rivayet

Epope Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bugünkü edebiyat dersinde epope konusunu işledik.''