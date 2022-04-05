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Epope Nedir, Ne Anlama Gelir? Epope Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Epope Nedir, Ne Anlama Gelir Epope Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

14. yüzyılda literatüre giren epope kelimesi, dilimize Yunancadan geçmiştir. Bu kelimenin sözlük anlamı destandır. Savaş, kahramanlık, göç gibi toplumsal konuların destansı bir şekilde anlatıldığı eserlere epope denir. Sözlü edebiyatın bir parçası olan epopeler doğal ve yapay destan olarak ikiye ayrılır. Epope ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Epope kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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 Epope kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Destan 2- Efsane 3- Söylence 4- Hikaye 5- Esatir 6- Rivayet 7- Mitoloji 

 Epope Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Milletlerin tarihinde önemli bir yer tutan kahramanlık hikayelerinin ve toplumsal olayların anlatıldığı manzum eserlere epope denir. Masal ile benzer özellikler taşıyan epope türündeki eserlerde cadı, peri, tanrıça gibi ögeler yer alır. 

 Homeros'un İlyada ve Odysseia adlı eserleri, dünya genelinde en çok okunan epopelerin başında gelir. Diğer önemli epopeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Alper Er Tunga Destanı 2- Kalevala Destanı

 3- Manas Destanı 4- Hunor ve Magor Destanı 5- Seyyid Battal Gazi Destanı 

 Epope Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Epope kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

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 İlk Anlamı: Giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluşan manzum eser, destan 

 İkinci Anlamı: Halk söylencesi, efsane, rivayet 

 Epope Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bugünkü edebiyat dersinde epope konusunu işledik.''

 

 

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