Epikriz Raporu Nedir Ve Ne İşe Yarar? Epikriz Raporu Nereden Ve Nasıl Alınır

Epikriz raporu, ne olduğu, ne işe yaradığı, nereden ve nasıl alındığı gibi sorulara cevap mahiyetinde ve çok daha fazlasını bu yazıda bulabileceksiniz.

Epikriz Raporu Nedir ve Ne İşe Yarar?

Epikriz raporu bilinenin aksine resmi olarak geçerli bir sağlık raporu değildir. Epikriz raporları bilgilendirmek amaçlı olarak düzenlenen belgedir. Epikriz raporu her ne kadar resmi bir belge değilse bile epikriz raporunda yer alması gereken bazı esaslı unsurlar vardır. İşte bir epikriz raporunda bulunması gerekenler kısaca şöyledir:

Epikriz raporu verilen kişinin kimlik bilgileri yani adı, soyadı, kimlik numarası

Hastanın yaşı, cinsiyeti ve protokol numarası

Hastanın şikayetleri ve hikayesi

Hasta ve hastalıkla ilgili konulan ön tanı

Eğer yatışı olan bir hasta ise, yatış tarihi

Hasta ile ilgili muayene bilgileri

Hastanın ilk tetkik sonuçları

Yapılmış olan ameliyatlar ve ameliyat tarihleri

Hastanın konsültasyonu istendiyse bölümleri ve sonuçları

Eğer yapıldıysa özel tetkikler, gerekçeleri ve raporları ( Örneğin, CT, Sistoskopi vb )

Hasta ile ilgili kesin tanı

Yapılan ameliyatlar ve ameliyat sonuçları

BUT Kodu

Hastanın çıkış tarihi

Tekrar eden tetkiklerin sebepleri

Tanı ile uyumlu olmayan tetkiklerin yapılma sebepleri

Eğer birden çok ameliyat yapılmışsa aynı/ ayrı kesi belirtilmelidir.

Epikrizde mutlaka şu husus belirtilmelidir. Şayet ameliyat yapılmışsa yapılan organın ya da bölgenin alt, üst gibi bölümleri mutlaka belirtilmelidir.

Yine normalden fazla tetkik ve işlem yapılması gerekiyorsa bunun sebepleri belirtilmelidir.

Anestezinin şekli yazılmalıdır. ( Lokal, spinal vb gibi )

Epikrizde ayrıca kullanılan sarf malzemeleri de belirtilmelidir, hatta barkodlarının da epikrize eklenmesi gerekir.

Görüldüğü üzere epikriz raporu, aslında bir hastanın tedavisinde yapılan tüm süreci içermektedir. Epikriz tıbbi bir terim olup hastanın hastaneye başvurması ile başlayıp tedavisi ile ilgili yapılan tüm tetkik ve tahlilleri içeren rapordur.

Epikriz Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Epikriz raporunun birçok amacı vardır. En önemli amacı da bir doktorun uyguladığı işlemin bir başka doktorun uygulayacağı işlem sırasında bilinebilmesidir. Bu hem hasta sağlığı bakımından zorunludur hem de sağlık sisteminin bütünü için zorunluluk arz eder. Epikriz raporunun nereden ve nasıl alındığını aşama aşama izah etmek gerekirse:

Hastanın tedavi için başvurduğu sağlık kuruluşu tarafından düzenlenir ve talep üzerine ya da kendiliğinden hastaya verilir.

Epikriz raporu matbu formlara elle de doldurulabilir ya da bilgisayardan çıktısı alınabilir.

Bir başka sağlık kuruluşunda tedaviye devam edilecekse bu kuruluş bir önceki sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen işlemleri işte bu epikriz raporundan böylece takip edebilecektir.

Bu aşamada epikriz raporu hayati önem taşımaktadır. Çünkü tedavinin devamı esnasında gösterilen semptomlar bilinebilecektir ve lüzumsuz tedaviler uygulanarak zaman kaybedilmeyecektir. Böylece hem zaman kaybı hem de olası olumsuz durumların önüne geçilmiş olacaktır.

Epikriz raporu doğrudan hastaya fiziki evrak olarak verilebileceği gibi diğer birime bizzat ulaştırılabilir.

Her ne şekilde olursa olsun hastanın kendi epikriz raporunu takip etmesi, talep etmesi kendi için çok önemlidir. Bu sayede tedavi geçmişinin takibi mümkün olabilecektir.

Zaten epikriz raporları uzun süre sağlık kuruluşlarının arşivlerinde de tutulabilir. Çünkü hastanın tedavi geçmişine ulaşmak zorunluluğu doğabilir.