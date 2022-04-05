Entrika Nedir, Ne Anlama Gelir? Entrika Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Entrika kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Desise 2- Âl 3- Düzen 4- Dolap 5- Fend 6- Hile 7- Telbis 8- Hadia 9- Mansube

10- Mekr 11- Şaibe 12- Kumpas 13- Tertip

Entrika Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kişinin hedeflerini gerçekleştirmek için gizlice gerçekleştirdiği eylemlere entrika denir. Kelimenin sıfat hali entrikacı, fiil hali ise ''entrika çevirmek'' şeklinde yazılır.

Bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak ''dolantı'' kelimesi kullanılmaktadır. Roman ve hikaye gibi eserlerde, olayların okurda merak uyandıracak şekilde anlatılmasına entrika ya da dolantı denir.

Entrika Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Entrika kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Gizli oyun, düzen,

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İkinci Anlamı: Olay yazılarında ve sinema filmlerinde, hikayenin ilgi uyandıracak şekilde anlatılması

Entrika Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Gizli gizli çevirdiği entrikaların farkında olsam da elimde kanıt olmadığı için susuyorum.

(Sözlük anlamında kullanılmış)

2- Günümüzde entrika romanları eskisi kadar çok okunmuyor.

(Terim anlamında kullanılmış)