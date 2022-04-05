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Entrika Nedir, Ne Anlama Gelir? Entrika Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Entrika Nedir, Ne Anlama Gelir Entrika Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

16. yüzyılda literatüre girmiş olan entrika kelimesi, dilimize İtalyancadan geçmiştir. Orijinal dilinde intrico şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı hiledir. Maddi kazanç sağlamak ya da iki kişinin arasını bozmak için yapılan gizli şeyler entrika olarak nitelendirilir. Bu kelime edebiyatta terim anlamında kullanılır. Entrika ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Entrika kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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 Entrika kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Desise 2- Âl 3- Düzen 4- Dolap 5- Fend 6- Hile 7- Telbis 8- Hadia 9- Mansube

 10- Mekr 11- Şaibe 12- Kumpas 13- Tertip 

 Entrika Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Kişinin hedeflerini gerçekleştirmek için gizlice gerçekleştirdiği eylemlere entrika denir. Kelimenin sıfat hali entrikacı, fiil hali ise ''entrika çevirmek'' şeklinde yazılır. 

 Bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak ''dolantı'' kelimesi kullanılmaktadır. Roman ve hikaye gibi eserlerde, olayların okurda merak uyandıracak şekilde anlatılmasına entrika ya da dolantı denir. 

 Entrika Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Entrika kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Gizli oyun, düzen, 

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 İkinci Anlamı: Olay yazılarında ve sinema filmlerinde, hikayenin ilgi uyandıracak şekilde anlatılması 

 Entrika Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Gizli gizli çevirdiği entrikaların farkında olsam da elimde kanıt olmadığı için susuyorum.

 (Sözlük anlamında kullanılmış) 

 2- Günümüzde entrika romanları eskisi kadar çok okunmuyor.

 (Terim anlamında kullanılmış)

 

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