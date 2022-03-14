Enterdi ne demek, ne anlama gelir? Erterdi edilen ülkeler

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Çok eski çağlarda kullanılan enterdi, tanımı ile beraber Hristiyanlık üzerinden önemli bir yere sahiptir. Günümüzde hala geçerliliğini korusa bile artık büyük kurumlar üzerinden bir etkisi bulunmaz. Ancak tarihsel bütünlük üzerinden ele alındığı vakit önemli bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

Enterdi Ne Demek?

Papanın, Hristiyan bireyleri ve grupları, Tanrıdan almış olduğu hak ile dinden çıkarması enterdi olarak bilinmektedir. Özellikle Orta Çağ dönemlerinde enterdi uygulamasına çok sık rastlamak mümkün. Özellikle enterdi yaşanan ülkeler de çok fazla haksızlık ve yolsuzluk gerçekleşir. Bu sebepten dolayı mutlu değildir ve kaos yaşanır. Bununla beraber nikah, dini usullere göre gömmek gibi birçok durum o toplum ile ülke üzerinden durdurulur. Herhangi bir toplum, birey ya da ülke üzerinden enterdinin yaşanması ise, belli başlı bazı sebepler ve sonuçlar üzerinden gerçekleşir.

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Enterdi Ne Anlama Gelir?

Hristiyan bireylerin, grupların ya da toplumların, Papa'nın Tanrı'dan almış olduğu hak ile beraber dinden çıkarılması enterdi olarak ifade edilir. Aynı zamanda aslına bakılırsa bir kilise uygulaması olarak öne çıktığını anlatmak mümkün. Bu doğrultuda papaya verilmiş olan bir hak olarak da değerlendirilebilir. Böylece kilise ya da Papa, almış olduğu hak ile beraber karar üzerinden, bireyleri, toplumu ve ülkeyi enterdi etmektedir. Yani Hristiyanlık liginden çıkarmakta ve onları dinsiz hale getirmektedir. Özellikle ortaçağ döneminde yaygın biçimde uygulanan bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Böylece belli bir bölgede ölüm, vaftiz, nikah ve ölü gömmek gibi birçok dini tören Hristiyanlık nezdinde durdurulurdu. Böylece Papa'nın Kral ile beraber afaroz gücünü kullanması olarak da bu durumu anlatmak gerekir.

Enterdi Edilen Ülkeler

Ortaçağ döneminde birçok farklı ülke enterdi edilmişti. Böylece enterdi eden ülkelerde birçok durum ortaya çıkar;

- Halk yaşamaktan memnun değildir ve oldukça fazla sayıda haksızlık yaşanır.

- Vaftiz, nikah, dini usullerle ölü gömme gibi faaliyetler Hristiyanlık nezdinde durdurulur.

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- Kiliseler kapatılır ve işlevleri son bulur.

- Kiliselerde yer alan görevliler Vatikan'ın Emre üzerinden Ülkeyi terk eder.

Bu şekilde yukarıda öne çıkan durumlar ile beraber, idare edilmiş olan ülkeler Hristiyanlık ile ilgili hiçbir kuralı kullanamaz. Ortaçağ döneminde birçok farklı Avrupa ülkesinde yaşanan bir durum olduğunu ifade etmek mümkündür. Sadece ülke değil, aynı zamanda toplumlar, bireysel ve birçok grup üzerinden de bu durumun yaşandığını ifade etmek gerekir. Günümüzde artık geçerli olmayan ve kullanılmayan bir tanımlama olarak anlatmak mümkün. Ancak yine de ifadesi üzerinden geçerliliğini koruyan bir yapı olduğunu söylemek gerekir.