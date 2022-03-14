Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Enterdi ne demek, ne anlama gelir? Erterdi edilen ülkeler

#Eğitim#Araştırma#Enterdi Ne Demek
Enterdi ne demek, ne anlama gelir Erterdi edilen ülkeler

Özellikle ortaçağ döneminde öne çıkan enterdi kelimesi, Avrupa'da yaygın biçimde kullanılan bir yapıdır. Aynı zamanda dini bir anlam üzerinden ele alındığını ve kullanıldığını ifade etmek mümkün. Peki, enterdi ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Çok eski çağlarda kullanılan enterdi, tanımı ile beraber Hristiyanlık üzerinden önemli bir yere sahiptir. Günümüzde hala geçerliliğini korusa bile artık büyük kurumlar üzerinden bir etkisi bulunmaz. Ancak tarihsel bütünlük üzerinden ele alındığı vakit önemli bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

 Enterdi Ne Demek?

 Papanın, Hristiyan bireyleri ve grupları, Tanrıdan almış olduğu hak ile dinden çıkarması enterdi olarak bilinmektedir. Özellikle Orta Çağ dönemlerinde enterdi uygulamasına çok sık rastlamak mümkün. Özellikle enterdi yaşanan ülkeler de çok fazla haksızlık ve yolsuzluk gerçekleşir. Bu sebepten dolayı mutlu değildir ve kaos yaşanır. Bununla beraber nikah, dini usullere göre gömmek gibi birçok durum o toplum ile ülke üzerinden durdurulur. Herhangi bir toplum, birey ya da ülke üzerinden enterdinin yaşanması ise, belli başlı bazı sebepler ve sonuçlar üzerinden gerçekleşir.

Haberin Devamı

 Enterdi Ne Anlama Gelir?

 Hristiyan bireylerin, grupların ya da toplumların, Papa'nın Tanrı'dan almış olduğu hak ile beraber dinden çıkarılması enterdi olarak ifade edilir. Aynı zamanda aslına bakılırsa bir kilise uygulaması olarak öne çıktığını anlatmak mümkün. Bu doğrultuda papaya verilmiş olan bir hak olarak da değerlendirilebilir. Böylece kilise ya da Papa, almış olduğu hak ile beraber karar üzerinden, bireyleri, toplumu ve ülkeyi enterdi etmektedir. Yani Hristiyanlık liginden çıkarmakta ve onları dinsiz hale getirmektedir. Özellikle ortaçağ döneminde yaygın biçimde uygulanan bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Böylece belli bir bölgede ölüm, vaftiz, nikah ve ölü gömmek gibi birçok dini tören Hristiyanlık nezdinde durdurulurdu. Böylece Papa'nın Kral ile beraber afaroz gücünü kullanması olarak da bu durumu anlatmak gerekir.

 Enterdi Edilen Ülkeler

 Ortaçağ döneminde birçok farklı ülke enterdi edilmişti. Böylece enterdi eden ülkelerde birçok durum ortaya çıkar;

 - Halk yaşamaktan memnun değildir ve oldukça fazla sayıda haksızlık yaşanır.

 - Vaftiz, nikah, dini usullerle ölü gömme gibi faaliyetler Hristiyanlık nezdinde durdurulur.

Haberin Devamı

 - Kiliseler kapatılır ve işlevleri son bulur.

 - Kiliselerde yer alan görevliler Vatikan'ın Emre üzerinden Ülkeyi terk eder.

 Bu şekilde yukarıda öne çıkan durumlar ile beraber, idare edilmiş olan ülkeler Hristiyanlık ile ilgili hiçbir kuralı kullanamaz. Ortaçağ döneminde birçok farklı Avrupa ülkesinde yaşanan bir durum olduğunu ifade etmek mümkündür. Sadece ülke değil, aynı zamanda toplumlar, bireysel ve birçok grup üzerinden de bu durumun yaşandığını ifade etmek gerekir. Günümüzde artık geçerli olmayan ve kullanılmayan bir tanımlama olarak anlatmak mümkün. Ancak yine de ifadesi üzerinden geçerliliğini koruyan bir yapı olduğunu söylemek gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Enterdi Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna