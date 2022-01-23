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Enstrüman nasıl yazılır? Enstrüman kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Enstrüman nasıl yazılır Enstrüman kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Enstrüman kelimesi hem normal bireyler hem de müzik dünyasında oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak yazımı konusunda genellikle birçok hata yapılmaktadır. Kelime kökeni Fransızca olduğundan dolayı telaffuz ve yazımı konusunda hatalar sıklıkla yaşanmaktadır. Bu nedenle doğru yazımı için 'TDK' ya bakılması gerekmektedir. İşte, enstrüman kelimesine ait tüm detaylar.

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Enstrüman kelimesinin anlamı Fransızcadan gelmektedir. Kelime anlamı olarak enstrüman araç veya çalgı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zor bir kelime olduğundan dolayı yazım ve telaffuz konusunda sıklıkla hatalar meydana gelmektedir.

 Enstrüman Nasıl Yazılır

 Kelimenin doğru yazımı konusunda birçok farklı kaynak bulunmaktadır. Ancak en doğrusu TDK'ya bakmak olacaktır. İncelendiği zaman doğru yazım karşımıza "enstrüman" şeklinde çıkmaktadır.

 Cümleye başlarken her kelimede olduğu gibi enstrüman büyük harfle başlamalıdır. Ayrıca cümle içerisindeki tüm kullanımlarda "enstrüman" şeklinde yazılmalıdır. Özellikle yabancı kökenli bir sözcük olduğundan dolayı "enstüman, enstrümon" şeklinde yanlış yazılmaktadır.

 Enstrüman TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

 Ancak güncel olarak TDK'ya göre doğru yazım şekli "enstrüman" olarak görülmektedir. Dilimizde birçok yabancı kökenli ve zor kelimeler bulunmaktadır. Yazım ve telaffuz konusunda enstrüman gibi sözcükler yanlış kullanıma sebep olabilmektedir. Bazıları enstrümanı çalgı olarak görürken bazıları için bir işi yapan kişinin elindeki araç olarak görmektedir. Ancak TDK'ya göre iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi çalgı ve araç anlamına gelirken ikincisi ekonomiyle ilgili mali belge anlamına gelmektedir.

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 Özellikle profesyonel yazarlar yazım yanlışları konusunda dikkatli olmaktadır. Ancak buna rağmen enstrüman gibi sözcükler bazen yanlış yazılmaktadır. Bu nedenle doğru yazımı kontrol edilmelidir.

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