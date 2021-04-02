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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 02.04.2021 - 04:52 | Son Güncelleme:

Ensesinde Boza Pişirmek ne demek? Ensesinde Boza Pişirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ensesinde Boza Pişirmek ne demek? Ensesinde Boza Pişirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler, hayatın olağan akışında yaşanılan olay veya durumları kısa bir şekilde ifade etmek amacıyla kullanılırlar. Özlü ve kalıplaşmış sözlerdir. Hem mecaz hem gerçek anlamda kullanılırlar. Ensesinde boza pişirmek ne demek? Ensesinde boza pişirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) nedir? İşte, tüm detaylar.

Ensesinde boza pişirmek deyimi bir insanı rahatsız etmek, sıkıştırmak veya tedirgin etmek anlamında kullanılmaktadır.

 Ensesinde Boza Pişirmek Ne Demek?

 Ensesinde boza pişirmek deyimi mecaz anlamda kullanılan özlü sözlü bir deyimdir. Bu deyimin anlamı ise şu şekilde tanımlanabilmektedir. Bir insana baskı yapmak, tehdit etmek, sıkıştırmak veya zora sokmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

 Ensesinde Boza Pişirmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Ensesinde boza pişirmek deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Birini çok üzmek, tedirgin etmek. Veya birini bir işi yapması için sürekli sıkıştırmak.

 Ensesinde Boza Pişirmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Ensesinde boza pişirmek deyimi sohbet içinde cümlelerde kullanılmaktadır. Örnek olarak: Bu işi bir an önce bitirilsin diye ensemde boza pişirdi.

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