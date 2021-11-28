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Ensefalopati nedir? Karaciğer Ensefalopati belirtileri nelerdir? Bebeklerce tanısı ve tedavi yöntemleri..

Ensefalopati nedir Karaciğer Ensefalopati belirtileri nelerdir Bebeklerce tanısı ve tedavi yöntemleri..

Ensefalopati hastalığı en önemli karaciğer hastalıklarından bir tanesidir. Günümüzde birçok insana Ensefalopati tanısı konulmaktadır. Ensefalopati tanısı konulan hastalar bu hastalığın tedavisine dair araştırma yapmaktadırlar. Aynı zamanda hastalığı ilk kez duyan kişiler ise bu hastalık hakkında detaylı bir araştırma yapmaktadırlar. Peki Ensefalopati nedir? Ensefalopati belirtileri nelerdir? Bebeklerde Ensefalopati tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte Ensefalopati ile ilgili tüm detayları derledik.

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Ensefalopati hasar ya da arıza anlamına gelen bir tıp terimidir. Ensefalopati pek çok organda ortaya çıkabilir. Özellikle karaciğerde ortaya çıkan Ensefalopati mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ensefalopati karaciğerde ortaya çıkmışsa erken tanı son derecede önemlidir.

 Ensefalopati Nedir?

 Ensefalopati kısaca hasar anlamına gelen bir tıp terimidir. Ensefalopati böbrek yetmezliği ya da alkolik sirozdan kaynaklı olabilmektedir. Ensefalopati beyin hastalığı olarak da bilinen bir genel terimdir. Çoğu zaman Ensefalopati beyin hasarı olarak bilinse de karaciğerde de ortaya çıkan bir hastalıktır. Ensefalopati ölüm ile sonuçlanan önemli faktörleri doğurmaktadır. Bundan dolayı hastanın erken tanısı çok önemlidir.

 Karaciğer Ensefalopati Belirtileri Nelerdir?

 1) Ağrı

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 Ensefalopati karaciğerde meydana geldiği zaman tipik olarak görülen belirtilerin başında ağrı gelmektedir. Hasta gün boyunca karaciğerinde ağrı hisseder. Karaciğerde meydana gelen bu ağrı sancılı şeklinde başlar. Gün boyunca bu durum devam ettiğinden dolayı hasta gündelik yaşamına odaklanamaz. Aynı zamanda bu tip ağrılarda ağrı kesiciler de işe yaramamaktadır. Ağrı karaciğer Ensefalopatisinde önemli bir belirti olarak karşımıza çıkar.

 2) Karaciğer Yağlanması

 Karaciğerinde Ensefalopati meydana gelen bir kimsede doğal olarak karaciğer yağlanması da görülür. Hastaya yapılan karaciğer fonksiyon testleri ve bir takım ultrasonlar ile birlikte karaciğer yağlanması saptanmaktadır. Karaciğer yağlanması önemli bir belirti olarak bilinmektedir. Karaciğer yağlanması yaygın olarak görülür.

 3) Cilt Kaşıntıları

 Karaciğer de meydana gelen Ensefalopati hastalığında bir diğer belirti ise cilt kaşıntılarıdır. Herhangi bir nedene ya da kire bağlı olmadan gerçekleşen cilt kaşıntıları dayanılmaz bir hal alabilmektedir. Karaciğerden kaynaklı olan bu cilt kaşıntıları mutlaka bilinmesi gereken önemli detaylardan bir tanesidir. Cilt kaşıntıları hemen hemen bütün karaciğer hastalarında yaygın olarak görülür.

 4) İştahsızlık

 Özellikle başlangıç evrelerinde görülen bir belirtidir. Hastada iştahsızlık buna bağlı olarak da kilo kaybı görülebilir. Herhangi bir nedene bağlı olmadan görülen iştahsızlık ile hastanın gün boyunca tüketmiş olduğu besinlerin kalorisi de azalmıştır.

 5) Kilo Kaybı

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 Karaciğer Ensefalopatisinde en sık görülen belirtilerden bir tanesidir. Karaciğer fonksiyonlarını yeterince gerçekleştirememesinden ötürü kilo kaybı görülmektedir. Kilo kaybı hekimler için önemli bir bulgu olarak görülebilir. Bunun için de hastanın hastalığının tanısı hakkında fikirler verir.

 6) Karında Sıvı Birikmesi

 En önemli belirtilerden bir tanesi de karın bölgesinde biriken sıvıdır. Karın bölgesinde biriken sıvı ile birlikte hastanın karın bölgesinde yaşanan şişlikler de söz konusudur. Bu da doktor için önemli bir bulgu olarak bilinmektedir. Karında devamlı olarak meydana gelen sıvı birikmesi mutlaka tedavi edilmelidir.

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 Bebeklerce Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Bebeklerde tanısı yapılan testler ile birlikte ortaya koyulmaktadır. Ensefalopati tanısı iç hastalıkları ve dahiliye uzmanları tarafından koyulmaktadır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğundan dolayı bir takım tedavi yöntemleri de geliştirilmiştir. Bebeklerce tedavi yöntemlerinde ilk olarak ilaç ve vitamin takviyesi yapılır. Doktor ebeveynleri bu konuda detaylı bir şekilde uyardıktan sonra tedavi yöntemlerini aksatmaması önerilmektedir. İlaç ve vitamin takviyesi ile birlikte tahribata uğramış olan karaciğerin fonksiyonlarının tekrardan düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bazı durumlarda ise bebeklere ameliyat söz konusu olabilmektedir.

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