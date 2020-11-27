Enerji Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Enerji Yönetimi bölümü, enerjinin üretilmesi ve verimli kullanılması konularında çalışacak personelleri yetiştiren bir bölümdür.

Enerji Yönetimi Bölümü Nedir?

Enerji yönetimi bölümü, enerjinin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçlerin araştırılması, detaylı olarak incelenmesi konularında çalışan bir disiplindir. Türkiye'de henüz yaygın bir bölüm değildir. Hem bilinmemesinden hem de ilgi görmemesinden ötürü öğrenciler tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir bölümdür. Yine de yükseliş trendi mevcuttur.

Enerji Yönetimi Bölümü Amacı Nedir?

Enerji Yönetimi bölümü, enerji ürünlerinin üretilmesinden tüketilmesine kadar geçen sürede gerçekleşen her türlü işlemi yetkin olarak gerçekleştirebilecek personeller yetiştirmeyi amaçlar.

Enerji Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümü bitiren öğrenciler lisans diploması alırlar. Mezun öğrencilere "Enerji Yönetimi Uzmanı" unvanı verilir. Mezunlar, kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüm kurumlarda Enerji Yöneticisi olarak çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan ve çalışmaya başlayan personellerin başlangıç maaşları yaklaşık olarak 3200 TL ile 5200 TL arasındadır.

Enerji Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Enerji Yönetimi bölümü toplam 8 yarıyıl süren, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Enerji Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Enerji Yönetimi bölümünü okumak için üniversite sınavlarının hem birinci oturumuna, hem de ikinci oturumuna girmek gereklidir. Öğrencilerin ilk oturumdan baraj puan olan 150 puan üzerinde başarı elde etmeleri ve ikinci oturuma girme hakkı elde etmeleri gerekmektedir. Bu bölüm Türkiye'de yalnızca tek bir üniversitede mevcuttur ve 288 puan alındığında burslu olarak okunabilmektedir.

Enerji Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

Enerji Yönetimi bölümünde İngilizce eğitim alma imkanı yoktur, yalnızca Türkçe olarak eğitim verilmektedir.

Enerji Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Enerji Yönetimi bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır.

Enerji Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Enerji Tesislerinde İş Güvenliği

Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Politikaları

Yönetim ve Organizasyon

Enerji Şebeke Topolojisi

Etkin İletişim, Müzakere Yöntemleri ve Halkla İlişkiler

Enerji Yatırımları Yönetimi

Enerji Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları

Enerji Sistemleri Mühendislik Bilgisi

Enerji Yönetimi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilecekleri pek çok alan bulunmaktadır. Ayrıca bu bölüm Türkiye'de yalnızca tek bir üniversitede okunabildiğinden, mezun sayısı da azdır. Dolayısıyla bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş bulma şansları oldukça yüksektir. Peki, mezun olan öğrenciler nerelerde çalışabilir? Bu alanları şu şekilde listeleyebiliriz:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı tüm kurumlar

Hem ulusal hem de uluslararası enerji şirketleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Hem kamuda hem de özel sektörde enerji sistemleri ve enerji teknolojileri ile ilgili birimler

Elektrik İşleri Etüt İdaresi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Maden Tetkik Aram

Devlet Su İşleri ve buna bağlı kurumlar

İl Özel İdareleri

Belediyeler

Yenilenebilir Enerji Üreten Şirketler

Aynı zamanda mezun öğrenciler fizik, elektrik, jeofizik, endüstri, biyomühendislik, kimya gibi mühendislik alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, akademik kariyer yapabilirler.

Enerji Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Enerji kaynakları ile çalışan sulama ve pompa sistemleri.

Akıntı sistemleri.

Toprak ve su kaynaklı olan ısı pompası sistemleri.

Enerji odaklı sosyal sorumluluk projeleri

Savunma sanayi

Doğal güneş ışığı sistemleri

Endüstriyel rüzgar ve güneş enerjisi uygulamaları.

Hidrolik enerji santralleri.

Yakıt pili uygulamaları.

Hidrojen enerjisi sistemleri.

Güneş enerji santralleri.

Rüzgar enerjisi ve nükleer enerji santralleri.

Alışveriş Merkezleri

Organize Sanayi Bölgeleri

Güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi satışı yapan firmalarda ürünlerin satışı, montajı ve servisi.

Enerji Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Enerji Yönetimi bölümü Türkiye'de yalnızca Konya'da bulunan bir vakıf üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi'nde vardır. Bölüm bu üniversitede ücretli, burslu, %75 burslu ve %50 burslu olarak okunabilmektedir. Bu bölüme kayıtlı toplamda 16 öğrenci bulunmaktadır.