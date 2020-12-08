Enerji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Enerji ve Malzeme mühendisleri, geniş bir ürün yelpazesi oluşturmak için kullanılan malzemeleri geliştirir, işler ve test eder.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Enerji ve malzeme mühendisleri, bilgisayar çiplerinden uçak kanatlarına, biyomedikal cihazlara kadar bir dizi ürün oluşturmak için kullanılan malzemeleri geliştirir, işler ve test eder. Belirli mekanik, elektriksel ve kimyasal gereksinimleri karşılayan yeni malzemeler oluşturmak için metallerin, seramiklerin, plastiklerin, kompozitlerin, nano malzemelerin ve diğer maddelerin özelliklerini ve yapılarını incelerler. Ayrıca belirli ürünler için malzeme seçmeye ve mevcut malzemeleri kullanmanın yeni yollarını geliştirmeye yardımcı olurlar.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Enerji ve malzeme mühendisleri, enerji tüketimini ve kullanımını iyileştirmek için çözümler geliştirir. Araştırma, tasarım, dokümantasyon ve inşaat yoluyla çevreye olan etkiyi ve maliyeti azaltan çevreci çözümler uygularlar.

Enerji ve malzeme mühendisliği, kaynakların çıkarılması ve enerjiye dönüştürülmesi sürecidir. Yeni enerji mühendisliği, yeşil teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi enerji tüketimini azaltmayı amaçlar. Mühendisler, çevre bilincine sahiptir ve proaktif olarak sorunlara çözüm ararlar. Matematik ve bilim tutkusuyla analitiktirler . Enerjiyi verimli bir şekilde yönetmenin yolunu açan yeni ve az bilinen teknolojilere öncülük etmekten zevk alırlar.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Enerji ve malzeme mühendisliğindeki kariyerler, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarını içerir. Enerji kullanımını değerlendirmek, korumak ve maliyet azaltmak için enerji denetimleri yapar. Enerji tüketimini izleyin ve analiz eder.

Enerji ve malzeme mühendisliği, enerji yönetimi veya sürdürülebilir tasarım gibi enerjiyle ilgili tasarım sorunlarını çözer. Enerji kullanımını veya potansiyel enerji tasarruflarını belirlemek için ısıtma, havalandırma ve klima veya gün ışığı sistemleri dahil olmak üzere enerji sistemlerini geliştirirler.

Mühendislik yazılımını kullanarak enerji verilerini analiz edip yorumlar. Grafiksel temsillerini oluşturur.

Enerji mühendislerinin temel sorumlulukları, üzerinde çalıştıkları projeye, mesleki geçmişlerine ve uzmanlıklarına ve çalıştıkları sektöre bağlı olarak değişir. Bir enerji mühendisi, biyoyakıtlar, hidro, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir veya sürdürülebilir enerji kaynaklarının yanı sıra petrol ve gaz çıkarımı gibi doğal kaynaklar aracılığıyla enerji üretimine dahil olurlar.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Enerji ve malzeme mühendisliği, lisans düzeyinde eğitim verdiği için 4 yıl sürmektedir. Fakat üniversitelerde genellikle hazırlık dönemleri olabilir. Bu durumda eğitim süresinde değişme olabilir.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Okumak İçin Ne Gerekir?

Enerji ve malzeme mühendisliği okumak için öncelikle Yüksek Öğretim Sınavına girmeniz gerekir sonrasında ise yeterli puanla okul seçme imkanı bulabilirsiniz. Bölüm öğrencilerini sayısal puanı ile almaktadır.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Enerji ve malzeme mühendisliği yabancı dil üzerinden eğitim verir. Eğitim genellikle İngilizce ağırlıklı olabilir. Üniversite bazında eğitim dili Almanca ya da Fransızca da olabilir.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bölüm sayısal puan türü ile öğrenci kabul ediyor. Fakat özellikle sayısal alandan mezun olmak gerekmiyor. Eşit ağırlık bölümünden mezun olup sayısal alandan da sınava girerek sayısal puan türü kullanılabilir.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm derslerinin başında mühendislik temel dersleri geliyor. Sonraki yıllarda ise fizik, genel kimya, enerji mühendisliği, teknik resim, kütle ve enerji dinamikleri, diferansiyel denklemler gibi dersler verilir.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ulaşım ekipmanı imalatı ofislerinde, bilgisayar ve elektronik ürün imalatı hizmeti veren merkezlerde kamuda ve özel şirketlerde iş bulabilirler. Geniş bir iş imkanı vardır.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Enerji üretimi yapan santrallerde ya da teknik malzeme üreten imalathanelerde çalışma alanları vardır.

Enerji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi özellikle teknik üniversitelerde enerji ve malzeme mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Bu çalışma alanında başarılı olmak için, becerilerinizi keskin tutabilmek için sektördeki gelişmeleri, keşifleri ve buluşları güncel tutmanız gerekir. Enerji mühendislerine olan talep iyidir, çünkü tüm büyük sektörlerde talep fazladır.