Enderun Nedir, Neden Kurulmuştur? Enderun Mektebi Ne Zaman Kapatıldı?

Enderun, Osmanlı Devletinde xv. yüzyıl ortalarından itibaren gelişmeye başlamıştır. Enderunlar medrese dışındaki en önemli resmi kurum niteliği taşımaktadır. Enderun sisteminin amacı ise merkez ve taşra bürokrasisine insan gücü kaynağı oluşturmaktadır.

Enderun Nedir?

Osmanlı Devleti'nde Enderun medrese dışında önemli bir resmi eğitim kurudur. Enderun'da mülki ve askeri idareciler yetiştirilir. Askeri ve mülki idarecilerin yetiştirildiği Enderun bürokrasiye insan yetiştirir. Bu vasfı ile resmi Osmanlı ideolojisi ve zihniyeti öğretilmelidir. Ayrıca ideoloji ve zihniyetin geliştirildiği temel eğitim birimi önemli bir yere sahiptir. Enderun'daki temel eğitim biriminde teşkil ettiği idari ve siyasi hedefler bulunur. Enderun özellikle Osmanlı Devleti'nin işleyişinde çok önemli bir yere sahip olmuştur.

Enderun Neden Kurulmuştur?

Osmanlı Devleti'nde Enderun merkez ve taşra yönetimlerine mülki ve askeri idareci yetiştirmek için kurulmuştur. Devlet yönetiminde önemli kademelere gelecek kişiler Enderun aracılığı ile yetişmişlerdir. Enderun'un esas hedefi ise askeri temele dayanan Osmanlı Devleti'ne yetenekli kumandanlar yetiştirmektir. Sürekli bir büyüme hainde olan Osmanlı Devleti'nin en doğru şekilde yönetilebilmesi için donanımlı ve yetenekli kişilerin yetiştirilmesi gerekirdi. Enderunlarda verilen eğitim devlete yönetici yetiştirmek içindir.

Enderun Mektebi Ne Zaman Kapatıldı?

Askeri, siyaset ve teknik konularda ağırlıklı derslerin okutulduğu Enderun'da zamanla değişimler ortaya çıkmıştır. Modern eğitimlerin yaygınlaşması sonucunda Enderun de modern eğitime geçmiştir. Tanzimat'tan önceki dönemlerde devlet görevlerindeki kişilerin üstünlüklerini kaybetmeleri ile birlikte halk arasında da devlerin ileri gelenlerinin değeri sarsılmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti'ndeki Enderun 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanının ardından tamamen kapatılmıştır.

Osmanlı Döneminde Enderun'a Kimler Girerdi?

Osmanlı Döneminde Enderun'da genellikle sadrazam, kaptan paşa ve çok sayıda sancak beyleri yetiştirilmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki yeniçeri ağaları, şairleri, eyalet valileri ve sanatçılar da Enderun'da yetişmişlerdir. Eğitim kurumunda önemli bir yere sahip olan Enderun mekteplerinde yetişen kişiler Osmanlı Devleti'nde önemli yerlere girmişlerdir.

Enderun Mektebinin Amacı Nedir?

Enderun Mektebinin belli başlı amaçları bulunmaktadır. Enderun mektebinin en temel amacı fen bilgisi, matematik, coğrafya bilimleri ve uygulamalı idari işler eğitimi verilmesidir. Bunun yanı sıra herkesin yeteneklerine uygun, sanat eğitimleri ile birlikte teorik eğitimler de verilmektedir. Enderun mektebinde eğitim gören kişiler teorik eğitimin yanı sıra İslami bilgiler ve dil eğitimleri de alıyorlar. Ayrıca askerlik, siyaset ve teknik konularda da eğitimler verilmektedir. Enderun mektebinde en önemli özellik Türkçe dilde okutulması olarak bilinmektedir. Ayrıca Fatih Kanunnamesi ile birlikte Enderun mektebinde de eğitim dili Türkçe devlet dili olarak bilinmektedir. Bu da Türkçeye önem verildiğini gösterir.

Enderun Mektebi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Enderun mektebinde yapılan eğitimlerin yanı sıra bazı zamanlarda değişiklikler de ortaya çıkmıştır. Özellikle de Osmanlı'nın son zamanlarına kadar Enderun mektebi varlığını sürdürmüştür. Ayrıca saray okulu olarak bilinen Enderun mektebinde Hristiyan ailelerden devşirilen çocuklar da eğitim görürlerdi. Başarılı, zeki ve gösterişli olan çocuklar Enderun mektebinden alınarak özel olarak saray için yetiştirilirlerdi.

Enderun mektebinde verilen eğitimler sonucu başarılı olan kişiler Osmanlı Devleti'nde önemli bir yere gelirlerdi. Her öğrencinin yeteneklerine uygun olarak sanat eğitimleri ve teorik eğitimler de verilir. Bunun yanı sıra askerlik, siyaset ve teknik konularda geniş bilgiler öğrenilirdi. Enderun mektebinin en önemli özelliği ise saray içerisinde bulunmasıdır. Enderun mektebi çok sayıda siyasetçi ve sanatçı yetiştirmiştir.